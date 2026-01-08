Κέλλυ Κελεκίδου για φήμες χωρισμού: «Όταν υπάρχουν παιδιά πρέπει να υπάρχει προσοχή στο τι λες»

Η Κέλλυ Κελεκίδου ήταν καλεσμένη της Κατερίνας Καινούργιου και οι δύο γυναίκες άρχισαν να μιλούν για τις εγκυμοσύνες τους. «Ξεκίνησα την εγκυμοσύνη μου στα 60 κιλά, κανονικά βέβαια ήμουν 57, και τώρα που πλησιάζω στον 7ο μήνα είμαι 73,8», αποκάλυψε η παρουσιάστρια του ALPHA στην τραγουδίστρια και εκείνη με τη σειρά της είπε: «Όταν ήμουν έγκυος στον γιο μου πήρα 35, ενώ στην κόρη μου 22 κιλά! Έτρωγα πολλές βάφλες με πραλίνα φουντουκιού, θα μπορούσα να είχα πάρει και 45 κιλά! Μετά όμως με βοήθησε ο θηλασμός, γιατί το έκανα για 8 μήνες. Θέλει υπομονή ο θηλασμός, είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις στο μωρό, όμως υπάρχουν και γυναίκες που δεν μπορούν και όλα καλά».

«Τα έχω βρει με τον εαυτό μου»

Η Κελεκίδου δεν θέλησε να αναφερθεί στα δημοσιεύματα που τη θέλουν να έχει χωρίσει με τον άντρα της, Νίκο Κουρκούλη. «Θεωρώ πολλές φορές στη ζωή μας, όταν προκαλούμε πράγματα και καταστάσεις, ανάλογα σε βλέπει και ο απέναντι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που στην προσωπική μου ζωή μ’ αρέσει να κρατάω χαμηλό προφίλ γιατί έτσι είναι και ο χαρακτήρας μου, παρόλο που είμαι πάρα πολύ ανοιχτός σαν χαρακτήρας, πάρα πολύ επικοινωνιακός. Ας πούμε δεν έχω προβάλει ποτέ τα παιδιά μου μέσα στα social. Αυτό φυσικά είναι επιλογή του καθενός, το πώς θέλει να διαχειριστεί το οτιδήποτε στη ζωή του.

Η μητέρα μου η συγχωρεμένη μού έλεγε: “Για να εξυψωθείς, πρέπει πρώτα να ταπεινωθείς”. Οπότε, χρειάζεται ταπεινότητα και σεβασμός στον απέναντι. Ό,τι κι αν πουν δεν με ενοχλεί τίποτα. Δεν με ενοχλεί γιατί είμαι ένας άνθρωπος που πρώτα απ’ όλα τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Και είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις πού πατάς, πού βρίσκεσαι, τι κάνεις στη ζωή σου, γιατί το κάνεις, αν θες να το κάνεις και φτάσαμε και σε μία ηλικία που νομίζω ότι και μέσα από τα “όχι” έρχονται και τα πολλά “ναι”. Δεν έχω να αποδείξω κάτι σε κάποιον».

«Να σεβαστούν ότι υπάρχουν παιδιά»

«Είμαι ένας άνθρωπος που δεν ασχολούμαι με ό,τι γράφουν και ό,τι λένε. Όταν ξέρω πώς είμαι εγώ, πώς είμαι μέσα στο σπίτι μου, πώς είμαι στη δουλειά μου, δεν με ενοχλεί τίποτα γιατί ο καθένας έχει κάθε δικαίωμα να γράψει, να πει ό,τι θέλει και πάνω απ’ όλα να σεβαστεί ότι υπάρχουν παιδιά, σε όποια οικογένεια κι αν είναι. Για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο. Όταν υπάρχουν παιδιά πρέπει να υπάρχει και προσοχή στο τι λες και πώς το λες».