Θάνος Καληώρας: «Επαγγελματικά είμαι πολύ χορτασμένος, αλλά ταυτόχρονα είμαι και αχόρταγος»

Ο Θάνος Καληώρας ήταν καλεσμένος στο “Καλύτερα Αργά” του Action 24 και μίλησε με την Αθηναΐδα Νέγκα για τα φτωχά παιδικά χρόνια, που όμως τότε επικρατούσε το παιχνίδι, αλλά και για τη μεγάλη λαχτάρα που έχει να δημιουργήσει και άλλα πράγματα στα επαγγελματικά του. «Η οικογένειά μου ήταν μια πολύ απλή οικογένεια, της καθημερινότητας, της φτώχειας εκείνων των χρόνων, με πολλή αγάπη, με πολλή σύνεση. Μεγαλώναμε χωρίς να έχουμε πολλά πράγματα στη ζωή μας, αλλά αυτά ίσως έπαιξαν αργότερα ρόλο στη μετέπειτα ζωή μου για να καταλάβω πόσο δύσκολα ήταν όσα είχα περάσει.

Όταν ήρθα στην Αθήνα, τρεις - τέσσερις μήνες δούλευα στα Πετράλωνα, στα μπισκότα του Παπαδόπουλου. Μετά, όταν ήμουν στο Εθνικό Θέατρο, δούλευα στον φούρνο του ξαδέρφου μου. Σηκωνόμουν από τις 5 η ώρα και πήγαινα στον φούρνο, στις 10 η ώρα είχα πρόβα με τον Μινωτή και το βράδυ είχα παράσταση. Ήταν δύσκολα, αλλά ωραία χρόνια.

Καταρχάς είχαμε ησυχία. Δεν είναι όλα αυτά που ακούω σήμερα στις τηλεοράσεις με το τι γίνονται στα παιδιά. Δεν κατάλαβα εγώ ούτε τις διαμάχες μεταξύ των συμμαθητών μου, ούτε αυτά τα έκτροπα που γίνονται σε καθημερινή βάση με τις διάφορες ομάδες, ούτε αυτούς τους βιασμούς, ούτε αυτά τα μαχαιρώματα. Δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Ζούσαμε μια ήσυχη ζωή και είχαμε το παιχνίδι μεταξύ μας. Αυτή ήταν η διασκέδασή μας, το παιχνίδι».

«Αν δεν έχω την επιλογή, δεν μπορώ να δημιουργήσω»

«Επαγγελματικά είμαι πολύ χορτασμένος, αλλά ταυτόχρονα είμαι και αχόρταγος! Θέλω να δημιουργήσω πράγματα. Είμαι ευχαριστημένος με κάποια πράγματα που έχω κάνει, αλλά δεν έχω επαναπαυθεί να πω ότι, εντάξει, έχω κάνει τόσα, κουράστηκα, θα σταματήσω. Δεν κουράζομαι!

Στα αισθηματικά μου είμαι πάρα πολύ καλά, είμαι ήσυχος και ήρεμος τώρα. Δεν έχω περάσει ποτέ κατάθλιψη. Πάντα έχω μια πολύ μεγάλη αισιοδοξία και πάντα αντιμετωπίζω τα πράγματα ρεαλιστικά. Ξέρω ότι θα περάσω από διάφορες στενωπούς και έχω περάσει άπειρες, ίσως και κάποιες φορές, σε πολύ μεγάλα διαστήματα να μην δούλευα. Αυτό το πράγμα με έτρωγε μέσα μου. Αλλά δεν καθηλώθηκα σε μια πολύθρονα να τα παρατήσω ή να σκεφτώ διαφορετικά πράγματα.

Πάντα επιδιώκα να είμαι ενεργός στη δουλειά μου. Και όταν γινόταν κάτι τέτοιο ήταν μεγάλη χαρά και ευτυχία για μένα. Σε αυτή τη δουλειά δεν μπορώ να κάνω εγώ αυτό που θέλω. Είναι η επιλογή που κάνει για σένα ο καθένας μέσα στο θέατρο, ο παραγωγός, ο σκηνοθέτης. Αν δεν έχω την επιλογή, δεν μπορώ να δημιουργήσω και αυτό που θέλω να κάνω εγώ».