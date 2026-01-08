Θώδη για τα παιδικά χρόνια: «Αντί για παπούτσια φορούσα κάτι πλαστικά και έβγαζαν αίμα τα πόδια μου»

Η Έφη Θώδη μίλησε για τα δύσκολα παιδικά χρόνια και την οικογένειά της, σε μια συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στην διαδικτυακή εκπομπή «Το ταξίδι της ζωής».

«Μπαίνω μέσα στο σπίτι μου, τώρα, και κάνω τον σταυρό μου και λέω: «Σε ευχαριστώ Θεέ μου για αυτά που έχω». Όταν ήμουν μικρή, για να χορτάσουμε τρώγαμε ψωμί. Φτώχεια, ήμασταν πολλά παιδιά. 9 παιδιά είχε ο πατέρας με τη μάνα μου και ήταν δύσκολα τα χρόνια....» παραδέχθηκε.

Όπως εξήγησε η τραγουδίστρια, μπορεί τα παιδικά της χρόνια να ήταν δύσκολα αλλά είχε πολλή αγάπη. «Αγαπούσα πολύ τη μάνα μου και τα αδέρφια μου. Ο πατέρας μου ήταν λίγο σκληρός, αδιάφορος, αλλά αγαπούσε πάρα πολύ τη μάνα μου. Τα παιδικά μου χρόνια, όσο θυμάμαι μέχρι που τελείωσα το δημοτικό, ήμουν σχολείο - σπίτι. Ούτε ρεύμα είχαμε τότε, ούτε ψυγεία. Θυμάμαι που παίζαμε με τα αδέρφια μου και είχαμε αγάπη. Αυτό μου έχει μείνει μέσα μου» εξομολογήθηκε.

Και συνέχισε περιγράφοντας τις δύσκολες στιγμές που έζησε: «Είχαμε φτώχεια. Θυμάμαι δεν φορούσα παπούτσια. Φορούσα κάτι πλαστικά και έβγαζαν αίμα τα πόδια μου. Αυτό μέχρι 12 χρονών. Αυτά τα πλαστικά τα έφερνε ένα μπακάλικο. Στο χωριό άλλοι είχαν αδέρφια στον Καναδά που τους βοήθαγαν, άλλοι ήταν δάσκαλοι, άλλοι είχαν πρόβατα. Εγώ από τη δευτέρα τάξη, μέχρι που τελείωσα, πέρασα bullying. Ήταν μια κοπέλα που έπαιρνε όλα τα παιδιά με το μέρος της και δεν μου μιλάγανε. Δεν ξέρω γιατί, ποτέ δεν έμαθα για ποιο λόγο».