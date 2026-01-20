Γιάννης Κουκουράκης: «Λόγω της οικονομικής κατάστασης της οικογένειάς μου δεν είχα ποτέ ασφάλεια»

Για το φλερτ στα social media, τον απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, αλλά και την οικονομική ασφάλεια που έχει την ανάγκη να νιώθει μίλησε ο Γιάννης Κουκουράκης, που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show».

«Από τα 20 είμαι μόνος μου οικονομικά. Οπότε οι συνθήκες ζωής μου με οδηγήσαν στο να πρέπει να φροντίσω για το αύριο για να έχω να πάρω ένα γάλα. Αυτό έχει γίνει βίωμα. Μου αρέσει να έχω μία ασφάλεια, την οποία λόγω της οικονομικής κατάστασης της οικογένειά μου δεν την είχα ποτέ. Έπρεπε να τη φτιάξω εγώ» εξήγησε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης είπε: «Δεν ξέρω τι να απαντήσω όταν με φλερτάρουν στο Instagram. Δεν σνομπάρω, με τιμάει η αγάπη που μου δείχνουν αλλά είναι λίγο άβολο γιατί δεν ξέρω τι να πω».

Και συνέχισε: «Το 2025 ήταν καλή χρονιά, ήταν δύσκολη χρονιά από θέμα κούρασης, αλλά έφυγε πολύ όμορφα και μπήκε και το 2026 πάρα πολύ όμορφα. Μια γνώση που απέκτησα για την ανθρώπινη φύση. Βγήκα λίγο από το ροζ συννεφάκι που ήμουν πάντα, αλλά είμαι ξανά εκεί τώρα, γιατί μ’ αρέσει πάρα πολύ και δεν μ’ αφορά να βγω. Το ροζ συννεφάκι. Τα έχει όλα καλά. Βλέπεις μόνο τα θετικά, δεν ασχολείσαι με πράγματα που δεν θα σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο. Έφυγα και ξαναπήγα γιατί ήταν μια πραγματικά κουραστική χρονιά και δοκιμάστηκα και εγώ στα όριά μου, ψυχικά και σωματικά.

Το βασικότερο όλων, απ’ ό,τι έχω καταλάβει μέχρι τώρα στη ζωή μου, είναι να κοιμάμαι με τη συνείδησή μου καθαρή, με τις αξίες μου εκεί που τις είχα από τότε που με θυμάμαι. Θέλω πλέον να αφιερώνω χρόνο και για τους ανθρώπους, γιατί τόσα χρόνια δουλειά... έχω δώσει τα πάντα για τη δουλειά και ίσως έχω παραμελήσει το κομμάτι των ανθρωπίνων σχέσεων. Φέτος ο στόχος είναι να δίνω περισσότερο χρόνο σε ανθρώπους».