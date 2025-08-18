Έναν σουρεάλ διάλογο χάρισε η γνωστή τραγουδίστρια Έφη Θώδη στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, όταν επέλεξε να μοιραστεί τα παράπονα της με το ChatGPT με το ίδιο να της απαντά πως «χρειάζεται να απευθυνθείς σε ειδικό ψυχικής υγείας».

Όλα αυτά ξεκίνησαν με την 61χρονη να παραπονιέται στο Bot της τεχνητής νοημοσύνης. «Είμαι η Έφη Θώδη και θέλω να κάνω τα παράπονά μου. Είσαι του “έξω από ‘δω”. Σύστημα του διαβόλου, πας να καταστρέψεις την κοινωνία, αλλά δεν θα μπορέσεις. Είσαι η κατάρα του αιώνα», αναφέρει αρχικά.

«Καταλαβαίνω ότι έχεις συναισθηματική φόρτιση», απαντά το ChatGPT και προσθέτει πως «αν αισθάνεσαι πίεση, σύγχυση ή θυμό, είναι σημαντικό να φροντίζεις τον εαυτό σου και αν χρειάζεται να απευθυνθείς σε ειδικό ψυχικής υγείας» κάτι που προκάλεσε τον έντονο εκνευρισμό της τραγουδίστριας.

«Τι λες ρε ραμολιμέντο!», του απαντάει η Έφη Θώδη και συνεχίζει: «Είσαι ραμολιμέντο που θα μου πεις εμένα τι θα κάνω. Η Έφη Θώδη σε γράφει εκεί που δεν πιάνει μελάνι, στα τέτοια μου σε γράφω! Δεν σε έχω ανάγκη. Δεν έχω ανάγκη τη “τεχνική νοημοσύνη” τη δικιά σου. Δεν μπορείς να βγεις πάνω από τον άνθρωπο, ο άνθρωπος είναι ανώτερος. Ξεφτιλισμένο μηχάνημα, να πας και να γα…».

Απαντώντας στο ξέσπασμα της γνωστής τραγουδίστρια, το Chat GPT υπογραμμίζει πως δεν είναι εδώ για να αντικαταστήσει τον άνθρωπο: «Είμαι απλώς ένα εργαλείο», λέει κλείνοντας.

«Ου να μου χαθείς βρωμιάρη, φίλοι μου μακριά από αυτές τις παρεμβάσεις. Μακριά! Μην τα χρησιμοποιείτε καθόλου! Μην δίνετε καθόλου σημασία στην τεχνική νοημοσύνη, είναι για τα μπάζα, το μυαλό που έχουν οι άνθρωποι δεν το έχει κανένας. Ούτε μπορεί να το αντικαταστήσει κανένας», κατέληξε στο βίντεο η Έφη Θώδη.