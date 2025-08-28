Νέα καριέρα για την Έφη Θώδη - Σε ρόλο μπαργούμαν σε γκέι μπαρ στη Θεσσαλονίκη

Η Έφη Θώδη δεν παύει ποτέ να μας εκπλήσσει. Από τα πανηγύρια στο... TikTok, και τώρα στο επόμενο κεφάλαιο: μπαργούμαν!

Σε νέο βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό, η απόλυτη ντίβα της δημοτικής μουσικής αναλαμβάνει ρόλο μπαργούμαν σε νυχτερινό γκέι μπαρ της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για το γνωστό Enola Club. Ωστόσο η παρουσία της στο συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο το βράδυ της Τετάρτης δεν ήταν τυχαία – είχε προσκληθεί για special guest εμφάνιση, και φυσικά έκλεψε την παράσταση.

Φορώντας το χαρακτηριστικό της χαμόγελο η Έφη Θώδη αφού στήνει τα σφηνοπότηρα στη σειρά, στη συνέχεια τα γεμίζει με βότκα και χωρίς να χάσει χρόνο τα τσουγκρίζει με τους θαμώνες!

Όμως, την παράσταση κλέβει η στιγμή που δοκιμάζει το ποτό: Η έκφρασή της τα λέει όλα. Με μια χαρακτηριστική γκριμάτσα κάνει ξεκάθαρο πως… δεν είναι και μεγάλη φαν του αλκοόλ. Παρόλα αυτά, η Έφη Θώδη διασκέδασε με την ψυχή της.

Χόρευε, χαιρετούσε τους θαυμαστές της, γελούσε και φωτογραφιζόταν με όσους έδωσαν το παρών, σκορπίζοντας θετική ενέργεια και αυθεντικό κέφι σε κάθε γωνιά του μαγαζιού.

Οι αντιδράσεις στο TikTok ήταν αποθεωτικές. Δεκάδες σχόλια από θαυμαστές τη χαρακτηρίζουν «είδωλο», «θεά», «παντός καιρού και μαγαζιού», ενώ πολλοί γράφουν πως «η Θώδη είναι μέσα σε όλα — και το εννοεί».

Από τα πανηγύρια και τις πίστες στα TikTok trends, και τώρα πίσω από τις μπάρες η Έφη Θώδη αποδεικνύει για άλλη μια φορά πως δεν υπάρχει ρόλος που να μην της ταιριάζει.

Δείτε το βίντεο: