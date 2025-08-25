LIFE Tik Tok Viral Social Showbiz

Η Έφη Θώδη απέκτησε labubu: Έγινε viral και το TikTok ...πίστα από σχόλια για το επικό unboxing

Τα Labubu, που θυμίζουν κουνέλια με εννιά δόντια, έχουν γίνει ανάρπαστα, και η ιέρεια του δημοτικού τραγουδιού μόλις απέκτησε ένα.

Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Με ένα unboxing βίντεο–έπος, η βασίλισσα του δημοτικού τραγουδιού κατάφερε να κλέψει την παράσταση παρουσιάζοντας το δικό της labubu. Όχι, δεν μιλάμε για το κλασικό unboxing με βαριεστημένα «ανοίγω κουτάκι–δείχνω παιχνιδάκι». Η Θώδη το πήγε αλλού: χιούμορ, σάτιρα και μπόλικη τσαχπινιά, που της χάρισαν χιλιάδες views και σχόλια.

Μάλιστα, η ίδια δεν δίστασε να δηλώσει με το γνωστό της μπρίο ότι «θα κοιμάμαι μαζί του», αφήνοντας τους χρήστες να αναρωτιούνται αν το labubu της έχει και… μαγικές ιδιότητες.

Και επειδή η Έφη ξέρει καλά το παιχνίδι της ατάκας, πέταξε και την ατάκα–φαρμάκι: το δικό της labubu είναι «24 καρατίων». Μια φράση που μόνο τυχαία δεν ήταν, αφού όλοι κατάλαβαν την έμμεση σπόντα στη δημοφιλή influencer Lilz Bullz.

Με λίγα λόγια, η Θώδη απέδειξε ότι δεν χρειάζεται να είσαι TikToker για να γίνεις viral. Αρκεί να έχεις φωνή, χιούμορ και μια… γενναία δόση τρολαρίσματος.

@efithodi_official Ξέρω ότι το θέλατε #efithodi #labubu ♬ original sound - Έφη Θώδη

Από κάτω δε, έγινε χαμός:
– «Αν η Θώδη γίνει unboxer, κατεβάζω TikTok ΤΩΡΑ!»
– «24 καράτια; Εγώ με το δικό μου labubu ούτε για ασήμι δεν…»
– «Το επόμενο collab Θώδη–Labubu το περιμένουμε με CD δώρο».

