Η Έφη Θώδη απέκτησε labubu: Έγινε viral και το TikTok ...πίστα από σχόλια για το επικό unboxing

Με ένα unboxing βίντεο–έπος, η βασίλισσα του δημοτικού τραγουδιού κατάφερε να κλέψει την παράσταση παρουσιάζοντας το δικό της labubu. Όχι, δεν μιλάμε για το κλασικό unboxing με βαριεστημένα «ανοίγω κουτάκι–δείχνω παιχνιδάκι». Η Θώδη το πήγε αλλού: χιούμορ, σάτιρα και μπόλικη τσαχπινιά, που της χάρισαν χιλιάδες views και σχόλια.

Μάλιστα, η ίδια δεν δίστασε να δηλώσει με το γνωστό της μπρίο ότι «θα κοιμάμαι μαζί του», αφήνοντας τους χρήστες να αναρωτιούνται αν το labubu της έχει και… μαγικές ιδιότητες.

Και επειδή η Έφη ξέρει καλά το παιχνίδι της ατάκας, πέταξε και την ατάκα–φαρμάκι: το δικό της labubu είναι «24 καρατίων». Μια φράση που μόνο τυχαία δεν ήταν, αφού όλοι κατάλαβαν την έμμεση σπόντα στη δημοφιλή influencer Lilz Bullz.

Με λίγα λόγια, η Θώδη απέδειξε ότι δεν χρειάζεται να είσαι TikToker για να γίνεις viral. Αρκεί να έχεις φωνή, χιούμορ και μια… γενναία δόση τρολαρίσματος.

Από κάτω δε, έγινε χαμός:

– «Αν η Θώδη γίνει unboxer, κατεβάζω TikTok ΤΩΡΑ!»

– «24 καράτια; Εγώ με το δικό μου labubu ούτε για ασήμι δεν…»

– «Το επόμενο collab Θώδη–Labubu το περιμένουμε με CD δώρο».



