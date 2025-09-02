Θώδη: Ξεσήκωσε την Μύκονο και ερμήνευσε το Eye of the tiger κρατώντας ένα Labubu - Ο Γαβαλάς ξεσάλωσε

Η Έφη Θώδη δημιουργεί ένα κλίμα χαράς, κεφιού και γλεντιού όπου και αν βρεθεί και αυτή την φορά επέλεξε τη Μύκονο για να διασκεδάσει τους τελευταίους εναπομείναντες που κάνουν τις διακοπές τους στο νησί. «Την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου θα βρίσκομαι στην Άνω Μερά για μια βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και αξέχαστες επιτυχίες!» ενημέρωνε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram τους θαυμαστές της.

Και πράγματι χθες, στο κλαμπ που εμφανίστηκε έγινε το αδιαχώρητο! Η γνωστή τραγουδίστρια ερμήνευσε τις επιτυχίες της, τραγούδησε νησιώτικα, τόλμησε όμως - όπως και άλλες φορές το κάνει βέβαια - να ερμηνεύσει και τραγούδια από το ξένο ρεπερτόριο, μεταξύ των οποίων και το γνωστό σε όλους «Eye of the tiger». Δεν θα μπορούσε βέβαια να μην συμπεριλάβει στο πρόγραμμά της και το αγαπημένο της «I love you baby» που κάνει τον κόσμο να παραληρεί. Μικρή λεπτομέρεια; Το τραγούδησε κρατώντας στα χέρια της και ένα κουκλάκι Labubu που όπως έχουμε καταλάβει έχει γίνει το αγαπημένο της αξεσουάρ τον τελευταίο καιρό.

φωτογραφία instagram

Μεταξύ των παρευρισκομένων και ο Λάκης Γαβαλάς με την παρέα του, την Έλενα Γαλύφα, τον Πλάτωνα Παπαδόπουλο και την Υβόννη Ντόστα που διασκέδασαν με την ψυχή τους, χόρεψαν και τραγούδησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.