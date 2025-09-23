Λάκης Γαβαλάς για Άννα Βίσση: «Μου έστειλε μήνυμα πως δεν με θέλει πια για φίλο της»

Δεν χαλάνε οι φιλίες για το ντύσιμο, ή μήπως χαλάνε; Ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για το πραγματικό unfriend που του έκανε η Άννα Βίσση! «Παρεξηγήθηκε και μάλιστα πολύ από την Άννα αυτό που είπα για το ρούχο της και μου έκοψε και τη φιλία. Μου έστειλε μήνυμα ότι δεν με θέλει πια για φίλο! Στενοχωρήθηκα εκείνη τη στιγμή, αλλά τώρα δεν με πειράζει. Αν κάποιος αισθάνεται ότι για ένα ρούχο πρέπει να χαλάσει μια φιλία, ας το κάνει! Είπα ότι έβαλε το καουμπόικο καπέλο και εκείνη την ώρα έπρεπε να βγω να πιω μια μπύρα. Εννοούσα ότι αυτό το στιγμιότυπο θα μπορούσα να το είχα αποφύγει. Δεν θα το έκανα για να αποφύγω την Άννα, αλλά το καπέλο με το σιρίτι, αυτό ήταν!»

Οι επίμαχες δηλώσεις

Ο Γαβαλάς είχε σχολιάσει προ ημερών σε κυπριακό vidcast: «Η Άννα Βίσση, στη συναυλία που έκανε, έβαλε ένα λάθος ρούχο. Το έχω πει και στην ίδια και για αυτό το λέω και τώρα. Ένας κορσές όταν κινείσαι ανεβοκατεβαίνει, όσο στενός και να είναι, άρα αυτό δεν βοηθάει στην κίνηση. Εγώ θα είχα φτιάξει ένα ρούχο διαφορετικό. Βγαίνει με δεύτερο ρούχο και εκεί που νομίζω ότι είναι ένα μακρύ φόρεμα παγιέτα, κάνει ένα κρακ και αφαίρεσε το μισό ρούχο. Είχε βάλει και μια μπότα πάνω από το γόνατο, την οποία τραβούσε συνέχεια γιατί έπρεπε να πηγαίνει πάνω κάτω στη σκηνή».