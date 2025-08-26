Λάκης Γαβαλάς: Με την παιδική του φίλη στην Κορσική

Το ελληνικό καλοκαίρι είναι λατρεμένο και πολλοί θέλουν να το ζήσουν γι’ αυτό και έρχονται στη χώρα μας από κάθε γωνιά του πλανήτη. Ο Λάκης Γαβαλάς είναι λάτρης του δικού μας καλοκαιριού, φυσικά όμως δεν θα πει ποτέ όχι σε ένα ταξίδι στο εξωτερικό, με καλούς φίλους, κατά προτίμηση κάπου σε Γαλλία, ή Ιταλία, ή… ανάμεσα σε αυτές τις δύο χώρες.

Ο... σκαφάτος

Φέτος το καλοκαίρι λοιπόν ο Λάκης προτίμησε το νησί Cavallo που βρίσκεται μόλις 2,3 χλμ. από την ακτή της Κορσικής και έχει υπέροχα νερά. Όταν δε αυτό το ειδυλλιακό σκηνικό το συνδυάσεις και με καλή παρέα, μια κολλητή από τα παλιά, τότε οι διακοπές μπορεί να γίνουν όνειρο, όπως επισήμανε και σε ανάρτησή του στο Instagram.

«Είναι υπέροχο να έχεις φίλους που η σχέση τους δεν αλλοιώνεται με τα χρόνια, αλλά αντιθέτως γράφει ιστορία. Έτσι και η σχέση με την παιδική και αιώνια φίλη μου Λίντα, όπου πέρασα 10 υπέροχες μέρες στο νησί της Cavallo στην Κορσική. Ευχαριστώ για τις φανταστικές βουτιές στα μοναδικά νερά, τα φαγητά, τα πάρτι, τις συζητήσεις και τις αναφορές στις αναμνήσεις μας… Και του χρόνου, πρώτα ο Θεός, πάλι μαζί».

Λάκης και Λίντα μοιράζονται πολλές κοινές στιγμές από το παρελθόν και παρόμοιο lifestyle και όλο αυτό το κάνει πιο εύκολο να συνυπάρξουν στις διακοπές τους...