Λάκης Γαβαλάς: Το περιστατικό στη φυλακή με Αλβανό συγκρατούμενο «Θα με λες γυναικάρα ή άντρακλα»

Για όλους και για όλα μίλησε ο Λάκης Γαβαλάς στην συνέντευξη που έδωσε στον Σταύρο Θεοδωράκη... Μεταξύ αυτών και για την φυλακή που βρέθηκε, αλλά και την υιοθεσία μέσω παρένθετης μητέρας.

«Eπειδή κάποιες φορές αμφισβητούσα την οντότητα της χώρας μου από αυτούς που την διοικούν, είχα βάλει στο μυαλό μου ότι «με φυλακίζουν, ελεύθερο γαρ, σε πολλά πράγματα που ήθελα να αποτελειώσω». Τελικά στη φυλακή τελείωσα πολλά πράγματα που δεν τα έκανα έξω, που ήμουν ελεύθερος. Ξαναβρήκα τον εαυτό μου. Άρχισα να γυμνάζομαι ξανά, είπα ότι ζεις και με λίγα ρούχα» παραδέχθηκε.

Και συμπλήρωσε: «Έβγαινα στον διάδρομο και έκαναν όλοι στο πλάι, ήταν σαν να βλέπω μια σκούπα να σκουπίζει το έδαφος για να περάσω. Ήταν, να φανταστείς, οι «Πυρήνες της φωτιάς» οι οποίοι «κ. Γαβαλά» έλεγαν και το εννοούσαν».

Ο Λάκης Γαβαλάς θυμήθηκε και ένα περιστατικό: «Μέσα στην φυλακή ήταν και ένας Αλβανός και έτσι έμαθα τι σημαίνει η λέξη «motra». Εγώ είχα φέρει κάποια ρούχα, από τις εταιρείες που είχα, στη φυλακή. Όταν τα έφερα, λοιπόν, άρχισα να μοιράζω σε κάποιους κρατούμενους και μια κοινωνική λειτουργός μου είπε ότι δεν μπορούσα να το κάνω αυτό. Κόβω τη διανομή και δεν πρόλαβε αυτός να πάρει ένα ρούχο. Άρχισε να κακιώνει μαζί μου και τον ρώτησα τι σημαίνει το «motra». Μου λένε οι άλλοι τι σημαίνει και του είπα: «Άκουσε να δεις, θα με λες ή γυναικάρα ή άντρακλα! Ο άντρακλας σε στέλνει σ’ άλλη πτέρυγα και η γυναίκα σε κρατάει και σε φιλάει στο στόμα. Τι θες από τα δύο να κάνουμε αυτή τη στιγμή;». Από τότε έπεσε απόλυτη σιγή. Δεν ξαναμίλησε ποτέ, έσκυβε το κεφάλι όταν περνούσα. Και όταν ήταν να φύγω ήρθε και μου ζήτησε συγγνώμη» εξομολογήθηκε.

«Είμαι υπέρ του γάμου σε ομόφυλα ζευγάρια. Δεν είμαι υπέρ της υιοθεσίας μέσω παρένθετης μητέρας. Δεν θέλεις να ξέρεις παραδείγματα και δεν θέλω να τα πω. Ένα γκέι ζευγάρι μπορεί να υιοθετήσει ένα παιδί. Όταν μέσα στη μητρότητα και την πατρότητα, μπαίνει μέσα το εμπόριο, με κάνει πολύ αντίθετο και πολύ κάθετο. Δεν με νοιάζει αν το ζευγάρι είναι ομόφυλο ή ετερόφυλο, εμένα με νοιάζει να μην εμπορευόμαστε νέες υπάρξεις.

Δεν μου αρέσει ο γκέι που βγαίνει και λέει «εγώ είμαι θεά», δεν μου αρέσει η γυναίκα βάζει βυζιά και κώλους για να γίνει μια άλλη. Να είσαι θεατρικός, αλλά όταν γδυθείς να είσαι ένας νορμάλ άνθρωπος» είπε ο σχεδιαστής μόδας.