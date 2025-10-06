Λάκης Γαβαλάς: «Παλιά είχα πει στην Καγιά να αποσυρθεί από την τηλεόραση, τώρα την ξαναθέλω πίσω»

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» έκανε ο Λάκης Γαβαλάς και αναφέρθηκε σε πολλά θέματα. Από το «GNTM» μέχρι την προσωπική του ζωή.

«Ήμουν παντρεμένος με μοντέλο γιατί ήμουν κούκλος τότε και κούκλες με ήθελαν... και κούκλοι βέβαια. Μετά από 9 χρόνια γυρίσαμε στην Ελλάδα, εγώ γύρισα με ένα στρες τρελό, ήμουν υστερικός κάθε μέρα και δεν άντεξε η γυναίκα. Αλλά να σου πω και την αλήθεια είχε φθαρεί η σχέση» λέει για τον γάμο σε νεότερη ηλικία και τον χωρισμό. Και συμπλήρωσε: «Αν με έβλεπε εκείνη σήμερα θα με ρωτούσε πώς συντηρούμαι έτσι και θα με ρωτούσε κάποια tips».

Μεταξύ άλλων παραδέχθηκε: «Θα ήθελα να έχω κάνει τα δικά μου παιδιά, επειδή είχα όμως τα ανίψια μου που τα μεγάλωνα μαζί με τους γονείς τους, δεν μου έλειψε εντελώς αυτό το πράγμα».

«Δεν είμαι μόνος στη ζωή. Έχω αίσθημα και είμαι μια χαρά. Δεν συζητάει καθόλου για την παρουσία μου στο GNTM. Στην εκπομπή έδωσα τον καλό μου εαυτό και προέτρεψα τα παιδιά να γίνουν τα Next Top Models» είπε αναφερόμενος στην προσωπική του ζωή.

«Πολύ παλιά είχα πει στην Βίκυ Καγιά - με λίγα λόγια - να αποσυρθεί από την τηλεόραση και μετά είπα, ότι τώρα την ξαναθέλω. Είναι ένα άτομο που πρέπει να είναι στην τηλεόραση. Απλά μετά από κάποιες εμπειρίες επιλέγουμε τι θα κάνουμε και αυτό μπορεί να χρειαστεί χρόνο. Άρα λοιπόν, αν κάποιος ξεγράφει ένα πράγμα, τον δικαιολογώ, δεν είναι κακό» εξήγησε.