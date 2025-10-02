Λάκης Γαβαλάς: Για πρώτη φορά δείχνει την τεφροδόχο του «Θέλω να πεταχτεί στον Κορινθιακό»

Καλεσμένος στην αποψινή εκπομπή «Πρωταγωνιστές» είναι ο Λάκης Γαβαλάς και στο απόσπασμα από την συνέντευξή του που προβλήθηκε στο «Happy Day», ο σχεδιαστής μιλάει για την προσωπική του ζωή και τον έρωτα.

«Είχα παντρευτεί ένα μοντέλο, η οποία ήταν από την Νορβηγία. Γνωριστήκαμε στο Λονδίνο που είχε έρθει για μια δουλειά. Τότε ήμουν 22 ετών. Εγώ θαύμαζα το ανδρικό φύλο ως υπόσταση, γιατί ήθελα να μοιάσω σε έναν κούρο και το προσπαθώ ακόμη, αλλά δεν γίνεται. Ερωτευτήκαμε πάρα πολύ, μου έδωσε πάρα πολλή σημασία, με άγγιξε σε πάρα πολλά σημεία. Με υποχρέωσε να αγοράσω αυτόματο αυτοκίνητο για να μην έχω την έγνοια να αλλάζω ταχύτητες και να μην στερείται το χέρι μου, το οποίο κρατούσε πάντα» εξομολογήθηκε.

Στο απόσπασμα της συνέντευξης που προβλήθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ο Λάκης Γαβαλάς μάλιστα έδειξε την τεφροδόχο του. «Ήθελα να αφήσω μια παρακαταθήκη σε αυτόν τον χώρο εδώ και έχω πει ότι η στάχτη μου θα είναι σε αυτήν την τεφροδόχο... και το LG που αναγράφεται πάνω δεν σημαίνει Λάκης Γαβαλάς, αλλά Le Glamour, δηλαδή «το γκλάμουρ» και θα πεταχτεί στον Κορινθιακό και θέλω να με συνοδεύει το τραγούδι του Τόλη «Ανεπανάληπτος».