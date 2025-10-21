Λάκης Γαβαλάς: «Δεν πιστεύω ότι η Άννα Βίσση θα είχε χρόνο να έρθει στην κηδεία μου»

Ο Λάκης Γαβαλάς βρέθηκε στο «Πρωινό» και μίλησε με τον Γιώργο Λιάγκα για τη ζωή του, τα πλούτη, τις ημέρες της φυλάκισής του, αλλά και για το που θέλει να πετάξουν τις στάχτες του. «Ήμουν βλαξ επιχειρηματίας. Αυτοί που πήραν το δικό μου κτίριο, δεν δίνουν ούτε ένα ευρώ σε κανένα ταμείο. Εγώ δεν κώλωσα. Εργάζομαι, οι ξένοι με αξιολογούν, είμαι buyer σε μια εταιρία στη Θεσσαλονίκη. Δεν μου λείπει ο πλούτος, δεν μου λείπει κάτι, ούτε μια ιδιωτική πτήση για να πάω σε επίδειξη στο Μιλάνο.

Τα γέλια στη φυλακή

Διακωμωδώ τα πάντα στη ζωή μου. Τους πρώτους τρεις μήνες, δεν γέλασα στη φυλακή. Μετά γελούσα. Είπα, να σου πω, το κράτος θέλει να με τιμωρήσει; Είχα μάθει να είμαι στη στέρηση. Έμενα σε πανσιόν με άλλα πέντε άτομα όταν πρωτοπήγα στη Γαλλία. Τι νομίζεις, ότι όλα μου ήρθαν χλιδάτα; Με πολλή δουλειά μου απέκτησα πράγματα, και με πολλή δουλειά έχασα πράγματα».

Αυλαία και πάμε

Ο Γαβαλάς ρωτήθηκε για το εάν μετά τα σχόλια που έκανε για το ντύσιμο της Άννας Βίσση στις συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο η σχέση τους έχει αποκατασταθεί. «Δεν έχω κάτι μαζί της, σιγά. Δεν πιστεύω ότι η Άννα Βίσση θα είχε χρόνο να έρθει στην κηδεία μου.

Θέλω να πετάξουν τις στάχτες μου στον Κορινθιακό κόλπο λόγω ενός καλού μου φίλου, παίζοντας το τραγούδι Ανεπανάληπτος του Τόλη Βοσκόπουλου. Όλα είναι μέσα στη ζωή, εμένα άλλοι θέλανε να με σκοτώσουν και να με θάψουν. Τώρα θέλω εγώ να έχω την αποκλειστικότητα για τον θάνατό μου, πειράζει; Δεν με φοβίζει».