Λάκης Γαβαλάς: «Έκανα ιππασία και πήγα στην Hermès για μια σέλα και μια κουβέρτα για το άλογό μου»

Ο Λάκης Γαβαλάς ήταν καλεσμένος στο “Στούντιο 4” και θυμήθηκε το πώς άρχισε να συνεργάζεται με τους μεγάλους οίκους μόδας. «Το 1995 άρχισα να είμαι πολύ δυνατός επαγγελματικά και το 1998 ξεκίνησα να δουλεύω με την Hermes και τη Chanel. Τότε καβαλούσα άλογα στο Τατόι, έκανα ιππασία και κάποια στιγμή ήθελα μια κουβέρτα για τα άλογα. Κατ’ αρχήν οι σέλες Πεσσόα για να κάνεις ιππασία, έχουν τα ίδια λεφτά με τις σέλες Hermes. Βασικά ο Πεσσόα τις έκανε σαν design και σαν τεχνική.

Η ιστορία της τσάντας “Kelly Lakis”

Πήγα, λοιπόν, στην Hermes και είπα πως θέλω μια κουβέρτα για το άλογο μου και θέλω να πάρω μια σέλα, μαζί με τα ηνία και τα λοιπά. “Μπορείτε να μου πείτε πως λέγεται ο σύλλογος για να κάνουμε την διαπίστευση, το μονόγραμμα και όλα” μου είπαν; Τέλος πάντων, έγινε μπέρδεμα οπότε είπα να πάρω μια σέλα και να αφήσω την κουβέρτα.

Κάνω λοιπόν τη σέλα και αρχίζω να μιλάω μαζί τους. Πήρα μια τσάντα που έβαζα μέσα την σέλα και τώρα την έχουν όλοι οι ράπερ και μου πρότειναν να πάω στο ατελιέ να μιλήσουμε, εκεί στον έκτο όροφο. Συμπαθηθήκαμε τρελά με τον Ζαν Λουί Ντουμά, τον επικεφαλής του οίκου, όπως και με όλο το ατελιέ, και τους έπεισα να φτιάξουμε την τσάντα όπως ακριβώς ήθελα, να είναι με φερμουάρ, για να ανοίγει εύκολα. Όταν πήγα για να μου την παραδώσει με ρώτησε εάν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το όνομά μου για να ονομαστεί η τσάντα Kelly Lakis; Και έτσι ξεκίνησε όλο αυτό».