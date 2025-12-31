Λάκης Γαβαλάς: «Οι πραγματικά χλιδάτες διακοπές που έκανα ήταν στη φυλακή»

Ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε στην κάμερα του “Happy day” για τις διακοπές των Χριστουγέννων που πέρασε στη φυλακή λέγοντας πως ήταν οι πιο χλιδάτες της ζωής του, γιατί φόρεσε τα καλά του και έλαμπε μέσα στο ζοφερό αυτό περιβάλλον, αφού ποτέ δεν έχασε την πραγματική του ταυτότητα. «Έχω κάνει χλιδάτες διακοπές πολλά χρόνια. Οι πραγματικά χλιδάτες διακοπές που έκανα ήταν στη φυλακή. Έκανα μία Πρωτοχρονιά που ντύθηκα κανονικά σαν να πήγαινα σε ένα πάρτι, με τις παγιέτες μου, έκανα τα πράγματά μου, είχαμε μπάντα!»

«Όλη μου η ζωή, ένα σκηνικό»

«Κανείς δεν μου μίλαγε εκεί πέρα γιατί είχαν να κάνουν μ’ έναν τρελό, ας πούμε, που τον είχαν για τρελό, δεν μπορεί να είναι ένας νορμάλ για να ντύνεται έτσι. Οπότε είχα τη χλιδή, τη μοναδική. Η ζωή μου είναι πάντοτε ένας κινούμενος θίασος. Γι’ αυτό και τα σκηνικά που λέγονται Κάντζα, που λέγονται Μύκονος, οι βίλες μου εννοώ και οι επιχειρήσεις μου, σκηνικά ήταν».

«Μου έκαναν πάρα πολύ κακό»

«Έχω απογοητευτεί από τους ανθρώπους. Μέρες που είναι, παρόλο που θα έπρεπε να κάνω άφεση αμαρτιών, δεν τις κάνω για κάποιους ανθρώπους, το έχω εξομολογηθεί, ότι δεν θέλω να τους συγχωρήσω γιατί έκαναν πάρα πολύ μεγάλο κακό. Είναι αμαρτία το ξέρω, αλλά δεν μπορώ να κάνω αλλιώς.

Είχα αυτούς όλους τους χαραμοφάηδες εκεί μέσα στην εταιρία κι εγώ με την αδερφή μου τρέχαμε σαν τρελοί να εξασφαλίσουμε εταιρίες, να μπορέσουμε να φέρουμε, να αυξήσουμε το προσωπικό, να κάνουμε πιο πολλούς τζίρους, να παίρνει πιο πολλά λεφτά η Ελλάδα, ενώ τώρα αυτοί που πήραν τα κτίριά μου δεν δίνουν ούτε ένα ευρώ στην Ελλάδα».