Πατρίσια Μίλικ Περιστέρη: Γάμος στην εκπνοή του 2025 - Σε λίγες μέρες γίνεται μαμά

Η Πατρίσια Μίλικ Περιστέρη ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με τον αγαπημένο της Μάρκος Κοχάμπ λίγο καιρό πριν φέρει στον κόσμο το πρώτο τους μωράκι. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στο Παρίσι, όπου ζούσε τότε η ηθοποιός και το 2019 μετακόμισαν στο Μεξικό όπου έχουν φτιάξει τη ζωή τους.

Ο Κοχάμπ σπούδασε αρχιτεκτονική και ασχολείται με τη γλυπτική, ενώ είναι απόγονος μιας από τις πιο γνωστές εβραϊκές οικογένειες του Μεξικού. Ο γάμος τους, λίγο πριν από τον ερχομό του 2026, ήρθε σαν φυσικό επακόλουθο του έρωτά τους και θα επισφραγιστεί περαιτέρω με τον ερχομό του παιδιού τους.

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

Ευγνωμοσύνη

Η Πατρίσια μοιράστηκε μαζί μας στο Instagram στιγμές από τον γάμο της, μας έδειξε το δαχτυλίδι του γάμου, αλλά και τη φουσκωμένη κοιλίτσα της, ενώ αποχαιρετώντας τον χρόνο έγραψε χαρακτηριστικά: «Το 2025 ήταν ήπιο και ειλικρινές. Αναδιάταξε τα σχέδιά μας, απάλυνε τις αιχμές μου και μου έδωσε τα δύο πράγματα που θα κουβαλώ για πάντα. Έγινα μητέρα (σχεδόν), όχι όταν νόμιζα ότι θα γινόμουν, αλλά ακριβώς όταν η ψυχή μου ήταν έτοιμη. Ύστερα από δύο χρόνια αρραβώνα, διαλέξαμε την αγάπη αντί για το σωστό timing. Χωρίς θέαμα. Χωρίς βιασύνη. Μόνο εμείς, η οικογένειά μας και μια υπόσχεση που δόθηκε ήσυχα, με γεμάτες καρδιές.

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

Το 2025 μου έμαθε ότι οι πιο ουσιαστικές στιγμές δεν ζητούν άδεια, δεν περιμένουν την τελειότητα και δεν χρειάζονται κοινό. Απλώς έρχονται και σε αλλάζουν. Αποχαιρετώ αυτή τη χρονιά σε ένα νέο κεφάλαιο του εμείς, γειωμένη και βαθιά ευγνώμων. Ευχαριστώ, 2025. Ήσουν μεταμορφωτικό. Γεια σου, 2026. Έρχομαι σε σένα πιο ήπια, πιο δυνατή και ακριβώς εκεί όπου πρέπει να βρίσκομαι».