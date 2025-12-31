Άννα Φόνσου: Το παράπονο και η πίκρα της για το «Σπίτι του Ηθοποιού»

Στην εκπνοή του 2025, η Άννα Φόνσου μίλησε στο “Buongiorno” και αφού έδωσε τις ευχές της, εξέφρασε το παράπονο που έχει σχετικά με το “Σπίτι του ηθοποιού”. «Θέλω να φύγει αυτή η χρονιά για να βρούμε και λίγο το χαμόγελό μας οι Έλληνες. Για το 2026 εύχομαι να βρουν οι πολιτικοί μια λύση, να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να προσπαθήσουμε να πάμε την Ελλάδα λίγο πιο πάνω»

Γιορτές μαζί

«Εδώ και λίγα χρόνια που κάνω Χριστούγεννα μαζί με τους συναδέλφους μου αισθάνομαι πολύ ευτυχισμένη και πόσο μάλλον τώρα που έρχεται η Πρωτοχρονιά. Οι συνάδελφοι δεν αισθάνονται μοναξιά, αισθάνονται ότι εδώ είναι το σπίτι τους. Εδώ θα γελάσουμε, εδώ θα χαλαρώσουμε. Εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε, εδώ θα φάμε. Αυτό λοιπόν είναι για μένα η μεγαλύτερη ικανοποίηση ότι κατάφερα να γίνουμε μία οικογένεια και να μην μπορούμε ο ένας χωρίς τον άλλον».

Συλλεκτικό λεύκωμα

«Εγώ ονειρεύομαι σαν τον Καραγκιόζη. Γι' αυτό και έχω κάνει ένα λεύκωμα φέτος και ημερολόγιο με τον Καραγκιόζη. Το αφιερώνω στον Διονύση Σαββόπουλο και στην οικογένειά του που μας έδωσε την άδεια. Το μόνο εισόδημα που έχουμε εμείς οι ηθοποιοί είναι κάθε φορά που είτε παίζουμε στο Ηρώδειο -που βάζουμε λεφτά για να παίξουμε- είτε κάνουμε ένα λεύκωμα που είναι και συλλεκτικό και θα μείνει για πάντα».

Νέο «Σπίτι»

«Κάθε φορά που λέω ότι σταμάτησαν τα όνειρά μου, ονειρεύομαι κάτι άλλο. Πριν από 30 χρόνια είχαμε ένα εξαώροφο κτίριο και σε δύο μήνες θα κάνουμε τα εγκαίνια του δεύτερου εξαώροφου κτιρίου. Θα φιλοξενεί και εκεί 25 άτομα. Αυτό που έχω κάνει πρέπει να το αγαπήσουν όλοι οι Έλληνες ηθοποιοί γιατί δεν είναι δικό μου, είναι των Ελλήνων ηθοποιών, σε αυτούς το αφιερώνω.

Θέλω να έρχονται να το βλέπουν και να μην έρχονται μόνο στα εγκαίνια και μετά να μην ξανάρχονται! Δεν είναι σωστό, είναι το παράπονο μου αυτό. Ότι κάναμε το “Σπίτι του ηθοποιού”, έδωσα τη ζωή μου όλη, τα λεφτά μου όλα και υπάρχουν ηθοποιοί που δεν έχουν έρθει καν να το δουν!»