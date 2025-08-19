Άννα Φόνσου: Η αδημοσίευτη φωτογραφία της από τις διακοπές της το ’60

Είναι πολύ όμορφο να κάνουμε ένα… ασπρόμαυρο ταξίδι μέσα από φωτογραφίες στις παλιές δεκαετίες, κάποια χρόνια πριν -που πολλοί από εμάς δεν είχαμε καν γεννηθεί- και να βλέπουμε πως περνούσαν τότε οι διάσημοι της εποχής.

Ο φωτογραφικός φακός του Κλεισθένη έχει απαθανατίσει εκατοντάδες τέτοιες στιγμές με καλλιτέχνες που μεσουρανούσαν τότε και το πλούσιο αυτό αρχειακό υλικό είναι κάτι σαν θησαυρός για το σήμερα, αλλά και τις μελλοντικές γενιές που θα έρθουν! Ας μην ξεχνάμε πως όλοι αυτοί οι διάσημοι συνεχίζουν να μεγαλώνουν τις επόμενες γενιές των Ελλήνων μέσα από τις ταινίες τους, οπότε είναι σημαντικό να διατηρείται το παρελθόν τους αναλλοίωτο μέσα στον χρόνο.

Σπάνιο υλικό

Στη νέα δημοσίευση του Studio Kleisthenis στο Instagram βλέπουμε δύο αδημοσίευτες φωτογραφίες της Άννας Φόνσου να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στις αρχές της δεκαετίας του ’60. Ο φακός του Κλεισθένη «αιχμαλώτισε» την ηθοποιό στα πρώτα χρόνια των μεγάλων καλλιτεχνικών της επιτυχιών τόσο στον κινηματογράφο όσο και στο θέατρο όταν έχτιζε την καριέρα της δίπλα σε μεγάλα ονόματα του χώρου. Η Φόνσου, συμπληρώνει το σχόλιο στην ανάρτηση, είναι μια σημαντική καλλιτεχνική φυσιογνωμία με μακρόχρονη και λαμπρή καριέρα, που επισφράγισε με ένα σπουδαίο κοινωνικό έργο: την ίδρυση του «Σπιτιού του Ηθοποιού». Ένας χώρος που χτίστηκε με αγάπη και αφοσίωση προσφέροντας ζεστασιά, φροντίδα, στέγη και αξιοπρέπεια σε ηθοποιούς που βρέθηκαν σε δύσκολες στιγμές αποτελώντας σημείο αναφοράς και πολύτιμη παρακαταθήκη για τον πολιτισμό και τις επόμενες γενιές.