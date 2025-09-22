Το viral ωτοστόπ της Μάρως Κοντού σε δύο κοπέλες λόγω της απεργίας των ταξί - Η τρυφερή ανάρτηση

Ένα απίστευτο και τρυφερό περιστατικό που θα θυμούνται μια ζωή έζησαν δύο γυναίκες που βρίσκονταν στο αυτοκίνητο το βράδυ της Κυριακής (21/9), όταν συνάντησαν στον δρόμο τους την Μάρω Κοντού.

Οι κοπέλες σταμάτησαν για να χαιρετίσουν την αγαπημένη σταρ του ελληνικού κινηματογράφου και εκείνη τους ζήτησε να την μεταφέρουν με το αμάξι, λόγω της απεργίας που είχαν τα ταξί.

Δέχτηκαν με χαρά και το σκηνικό απαθανατίστηκε σε μια όμορφη σέλφι, με την σχετική ανάρτηση που έκανε η συνοδηγός να γίνεται viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes και σχόλια.

«Την είδαμε να στέκεται στο δρόμο. Σταματήσαμε να της πούμε μια καλησπέρα. Μας ζήτησε ευγενικά να την πάμε κάπου γιατι είχαν απεργια τα ταξι κι εμεις χατηρια δεν χαλάμε, πόσο μάλλον όταν αυτη που στο ζητάει είναι η κ.Κοντου!

Που οπως λεει και ο φίλος μας ο Νικος το σινεμά μας τραβάει όπου κι αν ειμαστε», έγραψε η Κατερίνα Ακριτίδη στο γκρουπ Cinematic στο Facebook.