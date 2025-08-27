Γιώργος Κωνσταντίνου: Έβλεπα με λύπη μου ότι ετοιμαζόταν να γκρεμιστεί η «Οικία Κοκοβίκου»

«Αντωνάκη μου, το σώσαμε το σπίτι», θα μπορούσε να είναι η ατάκα στο ριμέικ της ταινίας «Η δε γυνή να φοβήται τον άντρα», καθώς το Υπουργείο Πολιτισμού αποφάσισε να μετατρέψει την οικία Κοκοβίκου από το διάσημο φιλμ σε πολιτιστικό χώρο.

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, που μαζί με τη Μάρω Κοντού πρωταγωνιστούσαν στη θρυλική ταινία, μίλησε συγκινημένος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ γι’ αυτό το γεγονός. «Ξαφνιάστηκα πραγματικά, το έμαθα την ώρα που ερχόμουν από την Κέρκυρα με το αεροπλάνο, αλλά αισθάνομαι πραγματικά πολύ ευγνώμων και πάρα πολύ υπερήφανος, πως να σας πω δηλαδή, για την τιμή αυτή για μένα και για τη Μάρω, τη φίλη μου. Εκείνο που έβλεπα με λύπη μου ήταν ότι ετοιμαζόταν να γκρεμιστεί λες και ήταν μια παλιά ανάμνηση όμορφη. Απλά σκέφτομαι τι θέματα θα έχει ο χώρος, εκτός από ταινίες», σχολίασε ο ηθοποιός.

Σαν… νέο σινεμά

Ο Κωνσταντίνου θυμήθηκε ένα αστείο περιστατικό που συνέβη με τον ίδιο θερμοσίφωνα που τον είχε παιδέψει στο φιλμ! «Κάποια στιγμή ο θερμοσίφωνας, αν θυμάστε καθόλου την ταινία, έλεγα ότι δεν ανάβει. Κάποιοι τον πήραν τελικά και με φώναξαν και με βράβευσαν εκεί και με έβγαλαν φωτογραφία δίπλα σε εκείνον τον θερμοσίφωνα πριν από 50 χρόνια».

Μετά τη ριζική συντήρηση και ανακαίνιση, στο κτίριο του οδού Τριπόδων 32 στην Πλάκα θα προβάλλονται ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου και έτσι το μπλε σπίτι του Αντωνάκη και της Ελενίτσας θα αποκτήσει και πάλι ζωή…