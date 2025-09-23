Γιώργος Κωνσταντίνου: «Οι ταινίες μου αγαπήθηκαν τόσο, που κατέληξα να αναγνωριστώ τώρα, εν ζωή»

«Το θέατρο είναι το καλύτερο βότανο που θα μπορούσα να έχω στη ζωή μου. Οι 15 ταινίες που έκανα διαδόθηκαν τόσο πολύ και αγαπήθηκαν τόσο, που κατέληξα να αναγνωριστώ τώρα, εν ζωή. Συνήθως πεθαίνεις και μετά αναγνωρίζεσαι», εκμυστηρεύθηκε ο Γιώργος Κωνσταντίνου στο «Buongiorno».



«Μου αρέσω πολύ σε αυτόν τον ρόλο»

Ο ηθοποιός αποκάλυψε και τον αγαπημένο χαρακτήρα που έχει υποδυθεί στο σινεμά. «Ο κινηματογραφικός ρόλος που αγάπησα περισσότερο ήταν στο Καλώς ήρθε το δολάριο! Μου αρέσω πολύ σε αυτό τον ρόλο. Το Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα είναι μια τέλεια ταινία, θα μπορούσε να είναι ιταλική ταινία στην Cinecitta. Όταν με ειδοποίησαν για την απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού για την οικεία Κοκοβίκου αισθάνθηκα ευγνώμων. Κάνουν σε μένα και την Μάρω Κοντού μεγάλη τιμή».

Τα λάθη

Ο Κωνσταντίνου δεν πιστεύει ακόμη και σήμερα πως είχε αυτή την πορεία. «Η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα μου είναι το προφιτερόλ! Εκείνο το βράδυ στο Ρεξ, έπεσε όλο το θέατρο! Το προφιτερόλ με κυνηγάει ακόμα, δεν ξεχνιέται ποτέ. Ήταν ένας αυθόρμητος αυτοσχεδιασμός. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα είχα μια τέτοια πορεία.

Δεν κοιτάζω ποτέ το παρελθόν, έχει πολλά λάθη και πολλούς δράκους! Έχω κάνει πάρα πολλά λάθη. Φυσικά και μετανιώνω για τα λάθη μου, μακάρι να μπορούσα να τα διορθώσω. Η μεγαλύτερη αποτυχία μου ήταν όταν αποφάσισα να το παίξω θεατρικό επιχειρηματίας».