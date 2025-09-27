Εξαρχάκος: Σαν σήμερα έφυγε από την ζωή - Η καταπίεση από την μητέρα του, η επιτυχία και το άδοξο τέλος

Σαν σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου 1984, ο Χρόνης Εξαρχάκος έφυγε από την ζωή σε ηλικία 52 ετών χάνοντας την μάχη με τον καρκίνο, ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια της ζωής του αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Η μητέρα του, μοναδική γυναίκα της ζωής του που του έτρεφε μεγάλη αδυναμία και το ίδιο και εκείνος γι' αυτό και δεν παντρεύτηκε ποτέ, πέθανε έναν χρόνο μετά από κατάθλιψη.

Πολυχρόνης Εξαρχάκος...

Ο Πολυχρόνης Εξαρχάκος, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα γεννήθηκε στις 21 Νοεμβρίου του 1932 στην Ερμούπολη της Σύρου από μια φτωχή, νησιώτικη οικογένεια αλλά μεγάλωσε στην Αθήνα. Τα παιδικά του χρόνια στην Πλάκα, ήταν δύσκολα, καθώς έπρεπε να φροντίζει την ανάπηρη μητέρα του. Η σχέση μητέρας -γιου ήταν μια σχέση τόσο στενή που καθόρισε και την μετέπειτα ενήλικη ζωή του, καθώς δεν έφυγε ποτέ από κοντά της ακόμα και όταν η επιτυχία του χτύπησε την πόρτα.

Λέγεται μάλιστα, ότι οι φίλοι και οι συνεργάτες του τον πείραζαν ότι φοβάται την μητέρα του και ότι δεν κάνει τίποτα χωρίς την έγκρισή της. Μάλιστα όταν επρόκειτο για την προσωπική του ζωή, η κυρία Άννα δεν ενέκρινε σχεδόν ποτέ τις επιλογές του και αυτός ήταν ίσως και ο λόγος που δεν ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας.

Όσοι τον γνώριζαν καλά μιλούσαν για έναν άνθρωπο χαμηλών τόνων, αλλά με εκρήξεις θυμού και με έντονη κυκλοθυμία, μοναχικό, αλλά και πολλές φορές ψυχή της παρέας όταν αποφάσιζε να κοινωνικοποιηθεί. Οι «κακές γλώσσες» ήθελαν και πάλι την μητέρα του να είναι υπεύθυνη για τις αντιθέσεις του χαρακτήρα του, καθώς ήταν απόρροια της καταπίεσης που ένιωθε από εκείνη.

αρχείο Finos Film

Οι σπουδές και τα πρώτα βήματα στην υποκριτική

Σε ηλικία 31 ετών αποφοίτησε από τη σχολή υποκριτικής του Πέλου Κατσέλη, αλλά πριν γίνει ηθοποιός εργαζόταν ως τεχνικός στο θέατρο και συνεργαζόταν κυρίως με τον Κώστα Ρηγόπουλο και την Κάκια Αναλυτή. Το 1963 πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο στη «Βίλα των οργίων», με τον θίασο Ρηγόπουλου - Αναλυτή και έναν χρόνο μετά έκανε το ντεμπούτο του στο σινεμά, με την ταινία του Οδυσσέα Κωστελέτου «Διαζύγιο αλλα ελληνικά».



Οι ταινίες που άφησαν εποχή

Συνολικά ο Χρόνης Εξαρχάκος, εμφανίστηκε σε 20 ταινίες και έπαιξε σε 60 επιθεωρήσεις. Μερικές από τις πιο γνωστές ταινίες του είναι: Η κόρη μου η σοσιαλίστρια (1966), Γοργόνες και Μάγκες (1968), Η Παριζιάνα (1969), Μαριχουάνα στοπ (1971), Μια Ελληνίδα στο χαρέμι (1971). «Όπλο» του πάντα το αστείρευτο ταλέντο του, αλλά και οι ειρωνικές γκριμάτσες που τον χαρακτήριζαν καθώς σε έκαναν να γελάς πριν ακόμα μιλήσει.

Η τελευταία του εμφάνιση στο θέατρο και το τέλος

Η παράσταση «Το παραμύθι πάει σύννεφο» (1982) στο «Ακροπόλ» έμελλε να είναι η τελευταία του. Μετά την ολοκλήρωσή της αλλά και μετά το τέλος των γυρισμάτων της ταινίας «Εδώ και τώρα αγγούρια! Πόσα φάγατε σήμερα;», νόσησε από καρκίνο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο Λονδίνο, χωρίς όμως επιτυχία.

Το τέλος του γράφτηκε άδοξα, καθώς πέθανε σχεδόν μόνος - με την παρουσία ελάχιστων φίλων, καθώς οι περισσότεροι τον είχαν ξεχάσει - στο δωμάτιο του νοσοκομείου «Άγιος Σάββας».