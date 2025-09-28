Τζούλι Άντριους: Η αθάνατη «Μαίρη Πόπινς» στα 90 της

Η γυναίκα που έκανε τον κόσμο να τραγουδάει «A spoonful of sugar» γίνεται 90. Η Τζούλι Άντριους, το κορίτσι-θαύμα με τη φωνή από άλλο πλανήτη, η νταντά που μπήκε στα σπίτια μας μέσα από τη «Μαίρη Πόπινς» και τη «Μελωδία της Ευτυχίας», παραμένει ζωντανός θρύλος του σινεμά.

Από τη φτώχεια στο Γουέστ Εντ

Μεγάλωσε σε παραγκούπολη του Λονδίνου, με έναν αλκοολικό πατριό που σημάδεψε τα παιδικά της χρόνια. Στα 13 της ήδη τραγουδούσε μπροστά στον βασιλιά Γεώργιο ΣΤ΄ και την Ελισάβετ. Στα 19 της είχε ήδη θριαμβεύσει στο Μπρόντγουεϊ με την «Ωραία μου Κυρία». Το Χόλιγουντ, ωστόσο, της έκλεισε την πόρτα για τον κινηματογραφικό ρόλο, προτιμώντας την Όντρεϊ Χέπμπορν.

Το Όσκαρ που την απογείωσε

Η δικαίωση ήρθε λίγο αργότερα: το 1964 γίνεται η «Μαίρη Πόπινς» και κερδίζει το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου. Ένα χρόνο μετά, σαρώνει ξανά με τη «Μελωδία της Ευτυχίας» – αν και τα γυρίσματα στη βίλα του Χάινριχ Χίμλερ την στοιχειώνουν για πάντα.

Το Χόλιγουντ αλλάζει πρόσωπο

Η Άντριους προσπάθησε να ξεφύγει από τον τίτλο της «κινηματογραφικής νταντάς», αλλά οι ταινίες της χωρίς τραγούδι δεν έπιασαν. Το Χόλιγουντ, σκληρό και αμείλικτο, ήταν έτοιμο να την ξεγράψει.

Η αναγέννηση με τον Έντουαρντς

Η ζωή της άλλαξε όταν παντρεύτηκε τον σκηνοθέτη Μπλέικ Έντουαρντς. Μαζί δοκίμασαν νέα μονοπάτια – από το ψυχροπολεμικό «Σχισμένο Παραπέτασμα» με τον Πολ Νιούμαν μέχρι την πικάντικη κομεντί «Βίκτωρ – Βικτόρια». Δεν ήταν όλες επιτυχίες, αλλά της χάρισαν ξανά το σεβασμό της βιομηχανίας.

Μια ζωή χωρίς σκάνδαλα

Η «καλοπροαίρετη νταντά» της μεγάλης οθόνης έζησε μακριά από φώτα και κουτσομπολιά. Έμεινε στο πλευρό του Έντουαρντς μέχρι το τέλος του και σήμερα απολαμβάνει ήσυχες μέρες στη Νέα Υόρκη, περιτριγυρισμένη από παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα.



Η Τζούλι Άντριους δεν είναι απλώς μια ηθοποιός που έγραψε ιστορία. Είναι η φωνή που μεγάλωσε γενιές, η γυναίκα που απέδειξε ότι ακόμη και μέσα από τη σκληρότερη παιδική ηλικία μπορεί να γεννηθεί ένα διαχρονικό αστέρι.

ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕ- ΜΠΕ