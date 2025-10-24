Γ. Κωνσταντίνου: «Έπεσα με το αυτοκίνητο σε γκρεμό 20 μέτρων στα Τέμπη πηγαίνοντας στη Θεσσαλονίκη»

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου ήταν καλεσμένος στο «Στούντιο 4» και θυμήθηκε ένα περιστατικό που του συνέβη πριν από πάρα πολλά χρόνια όταν ανέβαινε οδικώς στη Θεσσαλονίκη για το φεστιβάλ και το αυτοκίνητό του έπεσε σε γκρεμό στην κοιλάδα των Τεμπών. «Στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης έχω πάει μια - δυο φορές, την μία μάλιστα πήγα με το νοσοκομειακό.

Κάναμε τον “Γάμο αλά ελληνικά” με την Ξένια Καλογεροπούλου και εγώ έπρεπε να πάω στη Θεσσαλονίκη. Επειδή όμως ήμουν έξι μηνών οδηγός, έκανα τη βλακεία να πάρω το αμάξι και να πάω από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη.

Σαν από θαύμα

Στα Τέμπη έπεσα στον γκρεμό. Στον μεγάλο γκρεμό, 20 μέτρα κάτω. Ευτυχώς ήταν κατηφόρα και το αμάξι πήγε τούμπες τούμπες γιατί, αν ήταν κάθετος ο γκρεμός, δεν ξέρω αν θα υπήρχα. Μετά λοιπόν σηκώθηκα και είπα “ζω” και ανέβηκα τα 20-25 μέτρα επάνω, σταμάτησαν τα αυτοκίνητα δεξιά και αριστερά στην εθνική οδό.

Με έβαλαν σε ένα αυτοκίνητο που έτυχε μάλιστα να είναι και γιατροί. “Πάμε στη Λάρισα, που είναι κοντά” μου είπαν κι εγώ τους εξήγησα ότι έπρεπε να πάω στη Θεσσαλονίκη. Δεν ένιωθα ασφάλεια στη Λάρισα. Τέλος πάντων με πήγαν εκεί, μετά με πήγαν στο πρώτων βοηθειών και έπειτα στο νοσοκομείο.

«Έπαιζα σαν το ρομπότ»

Καθόμουν δίπλα στον οδηγό, γιατί δεν μπορούσα να ξαπλώσω, πονούσα και περνάμε μπροστά από τον κινηματογράφο στη Θεσσαλονίκη και αυτοί δεν ήξεραν τίποτα εκεί. Δεν μπήκα μέσα, με το νοσοκομειακό περνούσαμε. Είχα πάθει πρόβλημα στο στέρνο μου. Αμέσως όμως ξαναοδήγησα. Μετά από δύο μέρες πήγα να παίξω όμως στο θέατρο. Ο παραγωγός είπε πως πρέπει να επιστρέψω στην παράσταση. Πήγα και έπαιζα σαν το ρομπότ με σπασμένα πλευρά. Ήμασταν τόσο νέοι, τόσο ορμητικοί, είχαμε ελπίδες, θέλαμε να κάνουμε κάτι, να διακριθούμε».