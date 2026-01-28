Γιώργος Κωνσταντίνου: «Είμαι 91 ετών, αν δεν δούλευα πιθανόν να είχα πεθάνει καμιά 15αριά χρόνια πριν»

Με αυθορμητισμό και ειλικρίνεια ο Γιώργος Κωνσταντίνου, που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» μίλησε για την καριέρα του και το ξεκίνημά του στην υποκριτική.

«Δεν είχα καν στο μυαλό μου να γίνω ηθοποιός. Μια ημέρα η μάνα μου με ρώτησε αν θέλω να γίνω ηθοποιός και είπα ναι, χωρίς να το πιστεύω. Πήγα στο Εθνικό Θέατρο και με έδιωξαν ως ατάλαντο, επειδή δεν μιλούσα με στόμφο» ανέφερε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ξεκαθάρισε: «Στα 91 λες πια ότι δεν έχω τίποτα να κρύψω. Το περίεργο είναι για τον κόσμο που λέει, «καλά, είσαι 91 χρονών και παίζεις έτσι πάνω στη σκηνή;». Πολλές φορές, σαν άνθρωποι, έχουμε κάποια στενοχώρια, κάποια προβλήματα. Ακόμα και υγείας. Είναι περίεργο το ότι πας στο θέατρο και βγαίνεις στη σκηνή και εξαφανίζονται όλα. Φεύγουν όλα, δεν υπάρχει τίποτα. Με αυτό, ακόμα και εγώ ο ίδιος μένω κατάπληκτος. Μέχρι να βγω στη σκηνή λέω «πώς θα βγάλουμε τώρα την παράσταση;», μόλις βγω έχουν χαθεί τα πάντα. Μόλις δεις τον κόσμο, αυτό σε φτιάχνει».

Αν δεν δούλευα, πιθανόν να είχα πεθάνει πριν καμιά 15αριά, 20 χρόνια. Το πιστεύω απόλυτα. Το στενάχωρο είναι ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι έφυγαν πολύ νωρίς. Μεγάλοι πρωταγωνιστές. Δεν καταλαβαίνω πώς έγινε. Πολλές φορές προσπαθώ να βγάλω μια εξήγηση.

Ο επιτυχημένος ηθοποιός παραδέχθηκε μεταξύ άλλων: «Πληρώθηκα καλά από τις ταινίες που έπαιξα αλλά επειδή είχα στερηθεί πάρα πολλά πράγματα, πετούσα τα χρήματα από το παράθυρο, χάθηκαν όλα. Ήταν λάθος μου, δεν θα το έκανα ξανά».

Και πρόσθεσε σχετικά με το αν έκανε φιλίες μέσα στην δουλειά αυτή: «Αγαπώ τους ανθρώπους πάρα πολύ. Έκανα φίλους κολλητούς μέσα στη δουλειά, αλλά δεν μου φέρθηκαν καλά. Είμαι ένας άνθρωπος ήπιων τόνων και με εκμεταλλεύονταν και δεν με σέβονταν καθόλου. Έκανα λάθος φιλίες».