Φωτεινή Μπαξεβάνη: «Την πραγματικότητα θα την αντιμετωπίσεις ξανά όταν θα τελειώσει η παράσταση»

Η Φωτεινή Μπαξεβάνη έχει κληθεί να αντιμετωπίσει δύσκολες στιγμές στη μέχρι τώρα καριέρα της, ενώ ζήτησε και βοήθεια από ψυχολόγο γιατί μόνο αν μάθεις να συγχωρείς τους άλλους, θα συγχωρέσεις και τον εαυτό σου!

«Είναι δύσκολο να πας στη δουλειά»

Η ηθοποιός αποκάλυψε στην εφημερίδα On Time αν χρειάστηκε ποτέ να ανέβει στη σκηνή και να παίξει κωμωδία, ενώ είχε χάσει κάποιο πολύ δικό της πρόσωπο. «Δεν έχει να κάνει με την κωμωδία αυτό. Δηλαδή, οποιαδήποτε δουλειά και να κάνεις, αν υπάρχει ένα πρόβλημα στη ζωή σου το οποίο σε στεναχωρεί, ένα πένθος ας πούμε, είναι δύσκολο να πας στη δουλειά. Η δική μας δουλειά θέλει πολύ μεγάλη συγκέντρωση εκείνη τη στιγμή που πατάς το πόδι σου στη σκηνή ή ξεκινάει η λήψη στο γύρισμα. Δεν έχεις περιθώριο να σκέφτεσαι άλλα πράγματα. Αυτή η συγκέντρωση που απαιτεί η δουλειά μας και που πρέπει να είσαι παρούσα σε αυτό που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή που «ζει» ο ρόλος εμπεριέχει και στοιχεία ψυχοθεραπείας. Θέλω να πω, ότι εκείνη την ώρα, «βουτάς» σε αυτό και την πραγματικότητα θα την αντιμετωπίσεις ξανά όταν θα τελειώσει η παράσταση ή το γύρισμα».

Το… ζιζάνιο

Η Μπαξεβάνη αναφέρθηκε και στην περίοδο που χρειάστηκε να ζητήσει βοήθεια από έναν ψυχολόγο.«Έχω κάνει ψυχοθεραπεία. Είμαι υπέρ του οτιδήποτε σε βάζει σε μια διαδικασία να έχεις αυτό το… ζιζάνιο, να ψάχνεις πράγματα για τον εαυτό σου. Είχα κάνει ψυχοθεραπεία πολύ πιο μικρή, θέλοντας πρακτικά να αντιμετωπίσω κάποια πράγματα της καθημερινότητας και πραγματικά με βοήθησε. Όμως, ήμουν από μικρή έτσι. Δηλαδή, διάβαζα πολύ, αναρωτιόμουν για πράγματα, οπότε το πιο βασικό για μένα και το πιο σημαντικό απ’ όλα είναι η αγάπη προς τον άνθρωπο. Όταν τα πράγματα τα βλέπεις με αγάπη και μπορείς να αντιληφθείς και να προσπαθήσεις να καταλάβεις τις ανθρώπινες αδυναμίες, μπορείς και να συγχωρέσεις και τους άλλους και τον εαυτό σου. Κι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό».