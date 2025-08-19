Χριστίνα Παππά: «Το βράδυ μου χτυπούσε την πόρτα» - Η σεξουαλική παρενόχληση που δέχτηκε

Η Χριστίνα Παππά έχει βγει στον καλλιτεχνικό χώρο από πολύ μικρή και έχει ζήσει από πρώτο χέρι και καλές και άσχημες στιγμές που όμως επειδή ήταν πολύ νεαρή σε ηλικία δεν ήξερε πως να τις διαχειριστεί!

«Σίγουρα με έχουν φλερτάρει και έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες για κάτι παραπάνω, εννοείται. Όταν ήμουν μικρή, κάποιος παραγωγός, δεν θα πω το όνομά του, το βράδυ μού χτυπούσε την πόρτα», είπε σε συνέντευξή της στο περιοδικό Λοιπόν. «Είχαμε γυρίσει μόνο δύο σκηνές με ηλιοβασίλεμα, σε ένα νησί. Μια άλλη -τότε- μοντέλο και ηθοποιός συνέχισε τη συνεργασία, εγώ σηκώθηκα και έφυγα με το πρώτο καράβι».

φωτογραφία NDP

Μηχανισμός υποστήριξης

Ο καλλιτεχνικός χώρος δεν είναι αγγελικά πλασμένος και παλαιότερα, πολύ πριν το MeToo, γίνονταν σημεία και τέρατα που ποτέ δεν έβγαιναν στο φως της δημοσιότητας γιατί αφενός οι κοπέλες που δέχονταν σεξουαλική παρενόχληση ήταν μικρές και άγνωστες στον χώρο, οπότε κανείς δεν θα τις πίστευε και αφετέρου δεν υπήρχε ο μηχανισμός υποστήριξης για να το κάνουν.

Εκείνη την εποχή, ο παραγωγός της συγκεκριμένης ταινίας παρενόχλησε σεξουαλικά τη Χριστίνα Παππά. «Ναι, συνέβη. Ήμουν τότε φρέσκια στη δουλειά, ήταν ο πρώτος μου χρόνος. Και πάρα πολύ μικρή. Οπότε ήρθαν και οι ανησυχίες και οι φόβοι. Έχουν συμβεί διάφορα, και όχι μόνο από τον χώρο των ηθοποιών. Έχω δεχτεί παρενοχλήσεις και από έξω-καλλιτεχνικό κόσμο».