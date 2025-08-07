Τάσος Κωστής για το Metoo: «Βγάλαμε τα μάτια μας μόνοι μας... γιατί δεν μιλούν και άλλοι κλάδοι;»

Συνέντευξη στο περιοδικό ''Λοιπόν'' έδωσε ο Τάσος Κωστής και έδωσε τις δικές του απαντήσεις για το κίνημα #metoo, σχολιάζοντας λεγόμενα συναδέλφων του - σχετικά με όσα συμβαίνουν στον χώρο του θεάτρου - με τα οποία δεν συμφωνεί.

«Δηλαδή το #metoo καθάρισε την κοινωνία; Δεν γίνονται πια αυτά; Μόνο σε εμάς τους ηθοποιούς; Οι βλάκες πήγαμε και βγάλαμε τα μάτια μόνοι μας… Όλοι οι άλλοι κλάδοι είναι τέλειοι, η κοινωνία άψογη. Το #metoo ήταν αστείο, δηλαδή αυτό το κίνημα που εκτυλίχθηκε; Απλά εμείς οι ηθοποιοί κάτσαμε και είπαμε τι συμβαίνει, γιατί δεν μιλούν και άλλοι κλάδοι;».



Κάποιοι συνάδελφοί του υποστήριξαν, πως «το θέατρο ήταν πάντα ένα μεγάλο κρεβάτι». Τι απαντά ο Τάσος Κωστής; «Δεν προσέχουμε λιγάκι. Λέμε ό,τι να ‘ναι… Ανοίγουμε το στοματάκι μας χωρίς να εξηγούμε τι εννοούμε με αυτό που λέμε. Ο κόσμος όμως καταλαβαίνει ποιος λέει κάτι, και τι είναι αυτό που λέει. Ο κόσμος έχει άποψη για τον καθένα μας, μας έχει κατατάξει. Κυκλοφορώ στον κόσμο, δεν κάθομαι στο βασίλειό μου και ακούω τι μου λένε και το πώς μας βλέπουν».

Θυμίζουμε ότι στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, ο Παύλος Χαϊκάλης είχε υποστηρίξει ως μάρτυρας υπεράσπισης: «Υπήρχε μια χαλάρωση ηθών και ο καθένας μπορούσε να εκφραστεί με ένα “χ” τρόπο. Το θέατρο όμως ήταν ένα μεγάλο κρεβάτι, έχουν υπάρξει ναρκωτικά, μαλλιοτραβήγματα και άγριο πέσιμο. Δεν μπορεί όμως σε έναν χώρο που συνέβαιναν όλα αυτά και κανείς δεν μιλούσε ξαφνικά μετά το ’20 να ακούμε για απόπειρες βιασμού. Έχουν γίνει πολλά στο θέατρο, υπήρχε μια διάχυτη ελευθεριότητα».