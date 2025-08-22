Γκάια Μερκούρη: «Κάποιος με είχε ακολουθήσει, στεκόταν πίσω μου και αυνανιζόταν»

Υπάρχουν σημεία στο κέντρο της Αθήνας που είναι πολύ επικίνδυνα για να κυκλοφορεί κανείς, ειδικά για μια γυναίκα και ιδίως όταν πέφτει ο ήλιος. Ένα σοκαριστικό περιστατικό που τής συνέβη γνωστοποίησε η Γκάια Μερκούρη, σε συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ! «Μεγάλωσα στο κέντρο της Αθήνας, οπότε σίγουρα έχω ζήσει μερικές πολύ άσχημες και σοκαριστικές εμπειρίες με άντρες στον δρόμο. Ευτυχώς, δεν μου έχει συμβεί ποτέ κάτι πολύ σοβαρό, αλλά όλες οι γυναίκες γνωρίζουν αυτή την αίσθηση να περπατάς απλώς στον δρόμο και να νιώθεις ότι σε παρενοχλούν.

«Ήταν σοκ»

Τα βλέμματα που τραβάς πάνω σου αν φοράς ένα μπλουζάκι με ανοιχτό ντεκολτέ, τα σφυρίγματα και τα σχόλια αν βγεις με ένα χαριτωμένο σορτσάκι. Θυμάμαι ότι γύριζα σπίτι από το σούπερ μάρκετ με τις πιτζάμες μου, όταν συνειδητοποίησα την ώρα που ξεκλείδωνα την πόρτα ότι κάποιος με είχε ακολουθήσει, στεκόταν πίσω μου και αυνανιζόταν. Ήταν σοκ.

φωτογραφία Instagram

«Δεν είναι ποτέ δικό μας λάθος»

Δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Ένιωσα φόβο και δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί μου συνέβη αυτό. Αναρωτήθηκα αν έφταιγα εγώ. Ποτέ όμως μην αναρωτηθείς αν φταις εσύ όταν σε παρενοχλούν. Δεν είναι ποτέ δικό μας λάθος. Είναι αποτέλεσμα ενός αποτυχημένου συστήματος, έλλειψης παιδείας, κοινωνικών στερεοτύπων και πολλών άλλων παραγόντων», αποκάλυψε η Γκάια, η κόρη της ελληνοιταλίδας ηθοποιού και μοντέλου, Δωροθέας Μερκούρη.