Ζωή Λάσκαρη: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες του Κλεισθένη από το 1966

Με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τον θάνατο της Ζωής Λάσκαρη, το φωτογραφικό στούντιο του Κλεισθένη κοινοποίησε στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram δύο αδημοσίευτες φωτογραφίες της πρωταγωνίστριας από τα γυρίσματα της ταινίας «Οι θαλασσιές οι χάντρες». Συγκεκριμένα στο post αναφέρεται: «Σήμερα συμπληρώνονται οκτώ χρόνια από τον χαμό της Ζωής Λάσκαρη, μιας από τις πιο λαμπερές μορφές του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου. Με το ταλέντο, την εκφραστικότητα και την ακαταμάχητη παρουσία της, κατάφερε να γίνει σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής, αφήνοντας πίσω της ρόλους που συνεχίζουν να συγκινούν και να εμπνέουν.

Μια ωραία παρέα

Στις δύο αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον φακό του Κλεισθένη, η αξέχαστη ηθοποιός απαθανατίζεται σε διάλειμμα των γυρισμάτων του μιούζικαλ της Φίνος Φιλμ και του Γιάννη Δαλιανίδη «Οι θαλασσιές οι χάντρες», πλάι στους συντελεστές της ταινίας: (από αριστερά) Γιάννης Δαλιανίδης, Γιώργος Τσιτσόπουλος, Φαίδων Γεωργίτσης, Μάρθα Καραγιάννη, Κώστας Βουτσάς, Γιάννης Βογιατζής και κάτω η τραγουδίστρια Αλέκα Μαβίλη και ο Διευθυντής Φωτογραφίας του Φίνου, Γιώργος Αρβανίτης.

Η χρυσή εποχή

Η δεύτερη φωτογραφία μάς μεταφέρει στα ιστορικά στούντιο της Φίνος Φιλμ στους Αγίους Αναργύρους, εκεί όπου γυρίστηκε η συγκεκριμένη ταινία το 1966, αλλά και αμέτρητα ακόμη έργα που σφράγισαν το παλιό καλό ελληνικό σινεμά.

Στο ανεξάντλητο αρχείο του Κλεισθένη φυλάσσονται πολύτιμες φωτογραφίες από τα γυρίσματα δεκάδων ταινιών σε στούντιο, που παραμένουν ζωντανά κομμάτια μιας χρυσής εποχής χαρίζοντας στο κοινό τη μαγεία και την αίσθηση πως οι ήρωες εκείνων των χρόνων συνεχίζουν να ζουν μέσα από την τέχνη τους.