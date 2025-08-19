Φίνος Φιλμ: Το βίντεο με τα... ρομαντικά «κλικ» για την παγκόσμια μέρα φωτογραφίας

Με ένα «ποτ-πουρί» κάποιων εκ των καλύτερων σκηνών του ελληνικού κινηματογράφου, ευχήθηκε η Φίνος Φιλμ για την παγκόσμια ημέρα φωτογραφίας την Τρίτη 19 Αυγούστου.

Το βίντεο λίγων δευτερολέπτων δείχνει πλάνα ηθοποιών, όπως η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Θανάσης Βέγγος, ο Κώστας Βουτσάς, ο Ορέστης Μακρής και άλλα βροντερά ονόματα της τότε εποχής, από διαχρονικές ταινίες που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους.

«Στις ταινίες της Φίνος Φιλμ, η φωτογραφική μηχανή δεν εμφανιζόταν τυχαία – ήταν αφορμή για εκπλήξεις, μπλεξίματα και… ρομαντικά "κλικ".

Μια πόζα μπορεί να έφερνε τον έρωτα. Ένα φιλμ να αποκάλυπτε ένα μυστικό. Κι ένα αυθόρμητο "κλικ" να άλλαζε όλη την πλοκή! Η φωτογραφία, ως κομμάτι του σεναρίου, έδινε πνοή στη στιγμή και φώτιζε συναισθήματα που δεν χωρούσαν σε λόγια.

Γιατί στον κινηματογράφο, όπως και στη ζωή, κάθε φωτογραφία κρύβει μια μικρή ιστορία», αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης που συνδυάζεται με το όμορφο βίντεο.