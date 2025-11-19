Φίνος Φιλμ: Γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα του Άντρα με Κούρκουλο, Αλεξανδράκη, Βέγγο, Παπαμιχαήλ

Η Παγκόσμια Ημέρα του Άνδρα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 19 Νοεμβρίου σε περισσότερες από 70 χώρες του κόσμου και σκοπός της είναι η αναγνώριση της συνεισφοράς των ανδρών στην κοινωνία, στην οικογένεια και στον πολιτισμό. Η ημέρα αυτή δίνει έμφαση στη βελτίωση της υγείας των ανδρών και των αγοριών, στην προώθηση της ισότητας των φύλων και στην ανάδειξη θετικών ανδρικών προτύπων.

Με αφορμή αυτή την ημέρα η Φίνος Φιλμ έφτιαξε ένα κωμικό βίντεο με μερικούς από τους βασικούς πρωταγωνιστές των ταινιών της θέλοντας να περάσει το μήνυμα: “Το να είσαι άντρας είναι θέμα βιολογίας, το να είσαι κύριος είναι θέμα επιλογής”.

Διαχρονικοί και ξεχωριστοί

Στο post της η Φίνος Φιλμ μας δείχνει αποσπάσματα από ταινίες όπου πρωταγωνιστούσαν διάσημοι άντρες της εποχής του παλιού ελληνικού σινεμά που ξεχώρισαν με τη γοητεία, το παρουσιαστικό, το χιούμορ και την αυθεντικότητά τους.

«Σήμερα τιμάμε τους άντρες που έγραψαν ιστορία στη μεγάλη οθόνη της Φίνος Φιλμ! Άντρες γοητευτικοί, δυναμικοί, τρυφεροί, κωμικοί, τραγικοί· κάθε ένας με το δικό του στίγμα, τη δική του μοναδική αύρα.

Από τον Κούρκουλο και τον Αλεξανδράκη, μέχρι τον Χορν, τον Κατράκη και τον αστείρευτο Βέγγο· από τον Παπαμιχαήλ και τον Μπάρκουλη, μέχρι τον Βουτσά, τον Γεωργίτση και τον Κωνσταντάρα – οι άντρες της Φίνος Φιλμ δεν ήταν μόνο ήρωες, αλλά και πρότυπα, αντιθέσεις, καθρέφτες μιας εποχής που συνεχίζουν αδιάκοπα να γοητεύουν και να συγκινούν. Κι έτσι παραμένουν, διαχρονικοί και αληθινά ξεχωριστοί».