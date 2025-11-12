Φίνος Φιλμ: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 12 χρόνια από τον χαμό της Αντιγόνης Βαλάκου

“Οι Ουρανοί είναι Δικοί μας”, “Γκόλφω”, “Το Αμαξάκι”… Έχουν περάσει 12 χρόνια από εκείνη την ημέρα του 2013 που η Αντιγόνη Βαλάκου έκανε την τελευταία της υπόκλιση και έφυγε από τη ζωή. Η Φίνος Φιλμ έφτιαξε ένα βιντεάκι στην επίσημη σελίδα της στο Instagram για να αποχαιρετήσει τη γλυκιά ηθοποιό έπαιρνε έναν ρόλο και τον έκανε κάτι παραπάνω από έναν χαρακτήρα.

«Η Αντιγόνη Βαλάκου υπήρξε μια από τις πιο ευγενικές και φωτεινές παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου. Με τη διακριτική δύναμη της υποκριτικής της, μπόρεσε να μεταμορφώνει κάθε ρόλο σε κάτι περισσότερο από έναν χαρακτήρα· σε μια ζωντανή ψυχή που κουβαλούσε ελπίδες, καημούς και όνειρα. Και μέσα από αυτούς τους ρόλους, έμεινε για πάντα να μας θυμίζει ότι η τέχνη δεν είναι μόνο θέαμα, αλλά κυρίως μνήμη και συναίσθημα. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, 12 Νοεμβρίου, το 2013 και την θυμόμαστε μέσα από στιγμές της στις ταινίες “Οι Ουρανοί είναι Δικοί μας”, “Γκόλφω” και “Το Αμαξάκι”».

Μια ζωή διακρίσεις

Η Βαλάκου γεννήθηκε στις 24 Μαρτίου 1930 στην Καβάλα. Η αγάπη της για την υποκριτική ήταν τόσο μεγάλη που παράλληλα με το Γυμνάσιο φοίτησε και στη Δραματική Σχολή του Βασίλη Ρώτα. Σχεδόν ταυτόχρονα έκανε το ντεμπούτο της στη σκηνή με τον Αιμίλιο Βεάκη στο έργο «Νυφιάτικο τραγούδι». Συνεργάστηκε με το Εθνικό Θέατρο σε πρωταγωνιστικούς ρόλους, ενώ δίδαξε και υποκριτική από το 1982 ως το 2007. Το 1958 συγκρότησε δικό της θίασο. Έπαιξε σε περισσότερα από 120 έργα και έδωσε αξέχαστες ερμηνείες ως Μαρία Στιούαρτ, Ιουλιέττα, Έντα Γκάμπλερ, Κυρά της Θάλασσας, Νόρα, Μπερνάντα Άλμπα, Βεατρίκη, Αρετούσα…

Ένα βράδυ του 1953, μετά την παράσταση του έργου «Χειμωνιάτικο παραμύθι» κι ενώ ακόμα φορούσε το κοστούμι του ρόλου, ο Ντίνος Δημόπουλος την πήρε από το χέρι και την οδήγησε στον Φίνο. Έτσι γύρισε την πρώτη της ταινία «Οι Ουρανοί είναι Δικοί μας».

Το 1958 τιμήθηκε με το θεατρικό έπαθλο της Μαρίκας Κοτοπούλη για την ερμηνεία της ως «Άννα Φρανκ» στο ομώνυμο έργο. Το 1999 βραβεύτηκε από το Φεστιβάλ Ολύμπου για την μακρόχρονη προσφορά της στο θέατρο και την τέχνη. Το 2002 τιμήθηκε από τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο με τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Τιμής. Την ίδια χρονιά τιμήθηκε με το βραβείο Α' Γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στη σειρά του MEGA «Περί ανέμων και υδάτων». Το 2003 τιμήθηκε στα Θεατρικά Βραβεία Κοινού για την ερμηνεία της στην παράσταση «Η τρελή του Σαγιό».

Το 1960 παντρεύτηκε τον χειρουργό γιατρό Αντώνη Τόμπλερ με τον οποίο χώρισαν μερικά χρόνια αργότερα.