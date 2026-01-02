Φίνος Φιλμ: Το συγκινητικό της αφιέρωμα για τα 100α γενέθλια του Γιάννη Βογιατζή

Ο αγαπημένος ηθοποιός του ελληνικού σινεμά και θεάτρου Γιάννης Βογιατζής συμπλήρωσε τα 100 του χρόνια και η Φίνος Φιλμ του ετοίμασε ένα βίντεο με μερικές από τις πιο όμορφες και αστείες κινηματογραφικές του στιγμές το οποίο συνόδευσε με το τραγούδι “Μένουμε πάντα παιδιά”.

Η ανάρτησα του βίντεο στον επίσημο λογαριασμό της Φίνος Φιλμ στο Instagram συνοδεύτηκε από ένα τρυφερό κείμενο: «100 ετών γίνεται σήμερα ο μαγικός Γιάννης Βογιατζής! Ο πιο γλυκός κύριος του ελληνικού κινηματογράφου -και ένας από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς της Φίνος Φιλμ- κλείνει σήμερα, 2 Ιανουαρίου, 100 χρόνια ζωής και μαζί του γιορτάζει όλη η Ελλάδα!

Αγαπημένε μας κύριε Γιάννη, μέσα από την καρδιά μας, σας ευχόμαστε υγεία και αγάπη να περισσεύει πάντα στη ζωή σας, για να την σκορπάτε γύρω σας όπως κάνατε πάντα με τόση γενναιοδωρία».

Πλούσιο έργο

Ο Γιάννης Βογιατζής γεννήθηκε στις 2 Ιανουαρίου 1926 στο Αιτωλικό Αιτωλοακαρνανίας. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου.Το 1955, αμέσως μετά από την αποφοίτησή του ανέβηκε στο σανίδι του θεάτρου “Διονύσια” με το έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ “Ο έμπορος της Βενετίας”. Τελευταία θεατρική παράσταση στην οποία συμμετείχε ήταν την περίοδο 2018-2019 με το έργο του Εθνικού “Ο μισάνθρωπος”.

Στον κινηματογράφο έκανε την πρώτη του εμφάνιση το 1957 στην ταινία “Λατέρνα, φτώχεια και γαρύφαλλο”, αλλά έγινε κινηματογραφικά έγινε γνωστός ως Μικές, από τον ομώνυμο ρόλο στην ταινία “Ο Μικές παντρεύεται”, αλλά και ως Λαλάκης τόσο στο ραδιόφωνο, όσο και στο σινεμά!

Έχει συμμετάσχει σε 68 ταινίες, κυρίως κωμωδίες, κομεντί και φαρσοκωμωδίες. Χαρακτηριστικοί είναι οι ρόλοι του στις ταινίες: “Η γυναίκα μου τρελλάθηκε”, “Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη”, “Δεσποινίς διευθυντής”, “Ένα κορίτσι για δύο”, “Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα κι ο κοντός”, “Θα σε κάνω βασίλισσα”, “Νύχτα γάμου” και “Το παιδί της μαμάς”. Τελευταία του εμφάνιση στο σινεμά ήταν το 2021 στην ταινία “Σμύρνη μου αγαπημένη”.

Στην τηλεόραση είχε εμφανιστεί -μεταξύ άλλων- στις σειρές: “Η γειτονιά μας”, “Ορκιστείτε παρακαλώ”, “Η λάμψη”, “Η οικογένεια βλάπτει”.