Βογιατζής: 100 χρόνια μιας γεμάτης ζωής «Δεν σκέφτομαι ότι περνάει ο χρόνος γιατί θα σμικρυνθεί»

Πριν λίγες μέρες ο Γιάννης Βογιατζής έκλεισε τα 100 χρόνια ζωής και με συνέντευξη στην εκπομπή Happy Day μίλησε για το επάγγελμα που υπηρετεί και που του δίνει χαρά τόσα χρόνια. «Τη δουλειά δεν την παίρνω σαν δουλειά, αλλά σαν χαρά. Αν δεν αισθάνεσαι έτσι, πρέπει να φεύγεις και να μην κοιτάς πίσω σου. Έχω ενέργεια για ζωή γιατί είναι η αντίδρασή μου στο πέρασμα του χρόνου. Προσπαθώ να μην σκέφτομαι ότι περνάει ο χρόνος, γιατί αν το σκέφτομαι, θα σμικρυνθεί. Δεν έχω πίεση, δεν πίνω, δεν καπνίζω, δεν έχω ένοχη συνείδηση. Δεν έκανα ποτέ παρέα με ανθρώπους καρφιά» είπε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, εξομολογήθηκε: «Προσπαθώ να μην νιώθω την ηλικία μου γιατί στεναχωριέμαι για πράγματα που έκανα και δεν με τιμούσαν».

Ο ηθοποιός που αγαπήθηκε μέσα από τις ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, αλλά και που άφησε το δικό του στίγμα στο θέατρο εξήγησε μεταξύ άλλων γιατί δεν βλέπει τηλεοπτικές σειρές. «Τα σήριαλ και όλα αυτά, δεν τα παρακολουθώ γιατί μου θυμίζουν τους πρώτους αγώνες που κάνει ένας υποψήφιος ηθοποιός».

Όσο για το πώς συμπεριφερόταν σε έναν ηθοποιό που αντιπαθούσε αλλά έπρεπε να συνεργαστεί; «Αν κάποιον ηθοποιό τον αντιπαθούσα, δεν θα το έδειχνα πάνω στη δουλειά, αρκεί να γινόταν η δουλειά σωστά» παραδέχθηκε.