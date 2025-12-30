Φίνος Φιλμ: Κάνει ανασκόπηση του 2025 και μας γεμίζει γέλιο και δάκρυα

Το 2025 φτάνει στο τέλος του και η Φίνος Φιλμ που μας κρατά συντροφιά με σπέσιαλ αφιερώματα όλο τον χρόνο έκανε τη δική της, πολύ ιδιαίτερη ανασκόπηση στη σελίδα της στο Instagram. Μας θύμισε στιγμές με χιουμοριστικό τρόπο, ενώ δεν παρέλειψε να τιμήσει τη μνήμη όλων όσοι έφυγαν από τη ζωή τους τελευταίους 12 μήνες.

Γεμάτο φως και σινεμά

Η ανασκόπηση της Φίνος Φιλμ ξεκινά από τον Ιανουάριο και το απολαυστικό βίντεο συνοδεύει το εξής κείμενο: «Χορέψαμε με κορίτσια για φίλημα, δίχως κήρυγμα. Με ένα σεισμούλη κουνηθήκαμε, αλλά τσικνήσαμε και το φχαριστηθήκαμε! Πετάξαμε αετό, διαβάσαμε ποίηση, ήρθε και η Πρωταπριλιά και ο αθλητισμός για μύηση! Γιορτάσαμε μαμάδες, τιμήσαμε μπαμπάδες, φτάσαμε μέχρι το Άμπου Ντάμπι, μα γυρίσαμε με τσέπες άδειες! Το ’παμε μια, το ’παμε δυο, δώσαμε και τα χέρια, στους φίλους τους αληθινούς χαρίσαμε αστέρια!

Μια εικόνα χίλιες λέξεις πόσες φωτογραφίες να αντέξεις, στη Δράμα φτάσαμε ξανά να συγχαρούμε τα παιδιά! Βάλαμε γυαλιά, φάγαμε καλά, τον κόσμο όλο γυρίσαμε και στη γεωγραφία σκίσαμε. Φουλ του άσσου με βαλέ η Βλαχοπούλου έχει καρέ, Χριστούγεννα ήρθαν πάλι η ατμόσφαιρα το επιβάλλει. Ν’ αγκαλιαστούμε όπως παλιά, να πιούμε και καμιά γουλιά, να θυμηθούμε όμορφες ψυχές, και να μοιραστούμε ευχές.

Καλή χρονιά φίλες και φίλοι, πάντα με υγεία και χαρά και το 2026 να ’ναι γεμάτο με φως και σινεμά!»

Οι απόντες

Στο τέλος του βίντεο γίνεται ειδική αναφορά σε όλους εκείνους που έφυγαν από τη ζωή μέσα στο 2025 και ήταν οι: Στέλλα Γκρέκα, Καίτη Γκρέυ, Ιάσων Τριανταφυλλίδης, Πάνος Τουλιάτος, Ράνια Ιωαννίδου, Νίκος Γαλανός, Κατερίνα Γιουλάκη, Γιώργος Παληός, Άλκης Γιαννακάς και Άννα Κυριακού.