Άννα Κυριακού: Το συγκινητικό αντίο της Φίνος Φιλμ στη δική της… Μπεμπέκα

Η Άννα Κυριακού έκλεισε το μάτι όλο νάζι και τσαχπινιά και -σήμερα 13 Οκτωβρίου 2025- έφυγε για άλλα μέρη αφήνοντας πίσω της πόνο, θλίψη, μα και χαμόγελα, ωραίες στιγμές, όμορφες αναμνήσεις.

Λίγο πριν φύγει από τη ζωή η ηθοποιός πρόλαβε να κρατήσει στα χέρια της το λεύκωμα για τη ζωή της, μια βιβλιογραφία με όλα τα σημαντικά σημεία - σταθμούς στην καριέρα της, όπως αποκάλυψε ο γιος της Χρήστος Αποστολίδης που τη φρόντιζε μέχρι την τελευταία στιγμή.

Διαχρονικά αξιοπρεπής



Η Φίνος Φιλμ ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram ένα βίντεο - φόρο τιμής στην πρωταγωνίστριά του θέλοντας με αυτόν τον τρόπο αφενός να την αποχαιρετίσει και αφετέρου να κάνει το έργο της γνωστό και σε ένα κοινό που ίσως δεν τη γνωρίζει και μέσω των social media ίσως ψάξει τώρα να την ανακαλύψει…

«Σήμερα αποχαιρετούμε ένα από τα πιο γλυκά πρόσωπα του ελληνικού κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης, την Άννα Κυριακού, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών.

Η Άννα ήταν πάντα μια αξιοπρεπής παρουσία που σε κέρδιζε αμέσως με το ήθος, τη γλυκύτητα και τη σιωπηλή της συνέπεια, αυτά τα σπάνια στοιχεία που χαρίζουν διαχρονικότητα.

Τα πρώτα βήματα

Η Φίνος Φιλμ ήταν ένα από τα πρώτα της καλλιτεχνικά «σπίτια» αφού σε ηλικία μόλις 20 ετών πήρε ρόλο στην πιο εμβληματική ταινία του σινεμά, τον «Μεθύστακα» του Γιώργου Τζαβέλλα, πλάι στον Ορέστη Μακρή.

Ευρέως γνωστή κινηματογραφικά έγινε ως σύζυγος του Υπουργού Φερέκη (Παντελής Ζερβός) στην ταινία «Ζητείται Ψεύτης» με τον Ντίνο Ηλιόπουλο.

Όλοι μας, όμως, θα τη θυμόμαστε ως την δραστήρια θεία «Μπεμπέκα» από την δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Οι Τρεις Χάριτες».

Ζεστασιά στον κάθε ρόλο

Σύζυγος, θεία ή φίλη, η Άννα Κυριακού έδινε σε κάθε ρόλο μια ζεστασιά που δεν ερμηνευόταν, απλώς υπήρχε. Και αυτή της η παρουσία, ακριβώς επειδή δεν κραύγαζε, άφησε τον πιο ήσυχο αλλά βαθύ απόηχο στις μνήμες μας.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στον γιο της Χρήστο Αποστολίδη και τους οικείους της. Αντίο Άννα…»