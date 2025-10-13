Άννα Κυριακού: Πέθανε η θεία Μπεμπέκα από τις «Τρεις Χάριτες» - «Έφυγε χαρούμενη» δηλώνει ο γιος της

Η Άννα Κυριακού δεν μένει πια εδώ. Η θρυλική θεία Μπεμπέκα από τις λατρεμένες «Τρεις Χάριτες» πέθανε αυτό το ηλιόλουστο πρωινό της 13ης Οκτωβρίου βυθίζοντας τον καλλιτεχνικό κόσμο σε θλίψη. Ο Σπύρος Μπιμπίλας έκανε γνωστή τη δυσάρεστη αυτή είδηση σε post που έκανε στο Facebook.

«Ένα αντίο γεμάτο αγάπη στη λατρεμένη μας Άννα Κυριακού που έφυγε σήμερα το πρωί από τη ζωή στα 95 της. Ένας τόσο ζεστός, χαρισματικός και ταλαντούχος άνθρωπος της Τέχνης μας που κόσμησε με την παρουσία της το θέατρο μας, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση πάνω από 70 χρόνια…

Στο Α’ Νεκροταφείο η κηδεία

«Η θρυλική θεία Μπεμπέκα των Τριών Χαρίτων που αγαπήθηκε από το κοινό και η τελευταία επιζώσα απο τις θρυλικές ταινίες του σπουδαίου Βασίλη Λογοθετίδη. Θα την έχουμε πάντα στην καρδιά μας όλοι οι άνθρωποι του θεάτρου και το κοινό. Πρόσφατα ολοκλήρωσε και το βιβλίο της ζωής της! Θα την αποχαιρετήσουμε την Τεταρτη 15 Οκτωβρίου στο Α’ Κοιμητήριο της Αθήνας στις 11 το πρωι. Θερμα συλλυπητήρια στον φίλο μας, τον αγαπημένο της γιο Χρήστο».

Μετά τον χαμό της Μίνας Αδαμάκη και της Άννας Παναγιωτοπούλου, η απώλεια της Άννας Κυριακού αφήνει κι άλλο κενό στην κωμική σειρά του MEGA που τόσο αγαπήσαμε...

«Έφυγε χαρούμενη όπως ήταν σε όλη της τη ζωή

Ο γιος της Άννας Κυριακού, Χρήστος Αποστολίδης, μίλησε στο «Πρωινό» για τις τελευταίες στιγμές της μητέρας του: «Σήμερα το πρωί έφυγε. Τι να πω, νομίζω ότι ξεκουράστηκε. Έφυγε ήρεμη και ευτυχισμένη, διότι εκπλήρωσε το όνειρό της που ήταν έκδοση του βιβλίου της με τη βιβλιογραφία της. Βγήκε πριν από έναν μήνα, ένα καταπληκτικό λεύκωμα. Έφυγε με αυτό στο προσκεφάλι της.

Έφυγε χαρούμενη, όπως ήταν σε όλη της τη ζωή και ευτυχισμένη όπως γράφει στον επίλογο του βιβλίου... Ρωτήστε όλους τους φίλους της, αν ήταν ένας χαρούμενος άνθρωπος. Ρωτήστε όλο τον κόσμο. Είμαι πολύ συγκινημένος τώρα, με συγχωρείτε. Ζω μαζί της εδώ και 2,5 χρόνια, τη φρόντιζα».

Πλούσιο βιογραφικό

Η Άννα Κυριακού γεννήθηκε στην Αθήνα στις 17 Ιανουαρίου 1929. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, καθώς και στη Σχολή Σαρλ Ντιλέν στο Παρίσι. Στο θέατρο εμφανίστηκε ως έφηβη ακόμα με τον θίασο Μαρίκας Κοτοπούλη στο έργο «Κάρμεν». Συνεργάστηκε με τον θίασο του Δημήτρη Μυράτ. Επιστρέφοντας από το Παρίσι συνεργάστηκε σε πρωταγωνιστικούς ρόλους με τους θιάσους των Ντίνου Ηλιόπουλου, Μίμη Φωτόπουλου και Αλέκου Αλεξανδράκη.

Στο Εθνικό Θέατρο συμμετείχε σε πρωταγωνιστικούς ρόλους σε 34 έργα από το 1960 έως το 1981. Στον κινηματογράφο συμμετείχε μεταξύ άλλων στις ταινίες «Ο μεθύστακας», «Η Αγνή του λιμανιού», «Να πεθερός να μάλαμα», «Ζητείται ψεύτης», «Αλέξης Ζορμπάς», «Ζητείται επειγόντως γαμπρός», «Safe Sex», «Το κλάμα βγήκε απ' τον Παράδεισο» «Οξυγόνο». Αλησμόνητη είναι φυσικά η συμμετοχή της στις «Τρεις Χάριτες» ως θεία Μπεμπέκα, ενώ έπαιξε στις τηλεοπτικές σειρές «Εκείνος κι εκείνος», «Η Γειτονιά μας» και «Γιούγκερμαν».

Παντρεύτηκε τον γνωστό μοντερνιστή αρχιτέκτονα Μαργαρίτη Αποστολίδη, με τον οποίο απέκτησαν έναν γιο, τον πολιτικό μηχανικό Χρήστο Αποστολίδη.