Άννα Κυριακού: Σήμερα το τελευταίο αντίο - Ο γιος της συγκινημένος «λυγίζει» μιλώντας για εκείνη

Σήμερα, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, φίλοι και συγγενείς της «Μπεμπέκας» που πρωταγωνίστησε στην αγαπημένη σειρά «Τρεις Χάριτες» και που όλοι αγαπήσαμε βρίσκονται στο Α' Νεκροταφείο, για να αποχαιρετήσουν την ηθοποιό που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 96 ετών.

Η τελευταία της επιθυμία ήταν η κηδεία να είναι πολιτική, καθώς θα ακολουθήσει αποτέφρωση, μιας και «ήθελε να καεί, για να είναι σε βαζάκι και να κοιτάει τον Παρθενώνα» εξομολογήθηκε ο γιός της Χρήστος Αποστολίδης που δήλωσε: «Είμαι πολύ συγκινημένος. Μια ολόκληρη ζωή, γεμάτη. Ευτυχισμένη έφυγε, έχοντας στο πλευρό της τον γιο της και τον εγγονό της έχοντας ολοκληρώσει το όνειρο ζωής της, την βιογραφία της. Όταν την πήρε στα χέρια της, δεν κοιμήθηκε καθόλου το βράδυ από την χαρά της.

Τα έκανε όλα στη ζωή, αγαπήθηκε από όλον τον κόσμο και αυτό φάνηκε από τις αντιδράσεις του. Είχε μια ιστορία πίσω της 70 χρόνων, πρωταγωνίστρια παντού, έπαιξε τα πάντα. Τελευταία της επιθυμία... να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι και να έχουμε αγάπη».

Ο γιος της Άννας Κυριακού μιλά για τη μητέρα του, στην κηδεία της στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών pic.twitter.com/1PTnG4jyHj — Flash.gr (@flashgrofficial) October 15, 2025

Στο Α' Νεκροταφείο και ο Θανάσης Παπαθανασίου με τον Μιχάλη Ρέππα - που είχαν γράψει το σενάριο της επιτυχημένης σειράς «Οι Τρεις Χάριτες».

φωτογραφία Γιάννης Κέμμος

φωτογραφία Γιάννης Κέμμος

Ο Σπύρος Μπιμπίλας είπε για την Άννα Κυριακού: «Μέσα από όλο αυτό που υπηρέτησε έδειξε ότι ένας ηθοποιός, που μπορεί να μην είναι θιασάρχης, μπορεί να μην είναι πρωταγωνιστής, μπορεί να κάνει τις δουλειές που συμμετέχει ακόμα σπουδαιότερες, γιατί είχε τέτοιο ήθος και ταλέντο που όλοι πρέπει να την αποχαιρετήσουμε με σεβασμό. 70 χρόνια υπηρέτησε την τέχνη μας από το πιο ακραίο δράμα στην πιο ακραία τραγωδία.

Το τελευταίο αντίο στην Άννα Κυριακού, από τον Σπύρο Μπιμπίλα pic.twitter.com/2T4x3Ytr9x — Flash.gr (@flashgrofficial) October 15, 2025

Νάντια Μουρούζη / φωτογραφία Γιάννης Κέμμος

Ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος είπε δυο λόγια αγάπης για εκείνη: «Γυναίκα με τα όλα της, της άρεσε η ζωή, το γέλιο και η χαρά. Είχε ένα μότο, δυο πράγματα δεν πρέπει να σε στεναχωρούν στη ζωή, τα προβλήματα που λύνονται και αυτά που δεν λύνονται». Ήταν πολύ κοκέτα, δεν ήθελε να την βλέπουν να μην είναι αυτή που ήταν. Τόσο ζωήρή, τόσο ευχάριστος άνθρωπος. Κάναμε παρέα με την Άννα, έχω περάσει αξέχαστα καλοκαίρια στο Πήλιο στο σπίτι της στις Μηλιές