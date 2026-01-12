Φίνος Φιλμ - Πριν από 94 χρόνια γεννήθηκε η Καρέζη: «Έγινε η Τζένη μας και την ευχαριστούμε για όλα»

Η Ευγενία Καρπούζη, Τζένη Καρέζη όπως την ξέρουμε οι περισσότεροι, γεννήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 1932 και φέτος συμπληρώνονται 94 χρόνια από την ημέρα της γέννησής της. Η Φίνος Φιλμ ετοίμασε ένα αφιέρωμα για την αγαπημένη σταρ του σινεμά και του θεάτρου που έφυγε από τη ζωή τόσο πρόωρα, στις 26 Ιουλίου 1992, σε ηλικία μόλις 60 χρόνων!

«Έγινε μούσα των Ελλήνων»

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της κινηματογραφικής εταιρίας κατακλύστηκαν από φωτογραφίες της Καρέζη που είναι πανέμορφη λες και πραγματικά έχει έρθει από άλλο κόσμο! «Θα μπορούσε να είναι σταρ του Χόλιγουντ, μούσα του Κιούμπρικ και του Κόπολα, να περπατά στο κόκκινο χαλί και να κερδίζει Όσκαρ! Όμως η Τζένη αποφάσισε να μείνει σε αυτόν τον τόπο τον μικρό, που γινόταν μεγάλος μαζί της. Έγινε μούσα των Ελλήνων. Έγινε επαναστάτρια, μητέρα, κόρη, αδελφή και σύμβολο γυναικείας δύναμης και ακέραιου ήθους. Έγινε η Τζένη μας. Και την ευχαριστούμε εκεί ψηλά για όλα», γράφει το κείμενο της Φίνος Φιλμ.

Το… αντίπαλο δέος της Αλίκης

Από μικρή η Τζένη είχε δείξει την αγάπη της για το θέατρο, αγάπη που δεν συμμεριζόταν ο πατέρας της. Ως μαθήτρια έπαιξε στην «Αντιγόνη» του Σοφοκλή στο θέατρο Rex, μια παράσταση που ανέβασαν οι τελειόφοιτοι της Σχολής «Άγιος Ιωσήφ». Παρά την αρνητική στάση του πατέρα της, κατάφερε και μπήκε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου το 1951. Τον Οκτώβριο του 1954 έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο θέατρο, στο έργο «Ωραία Ελένη», δίπλα στη Μελίνα Μερκούρη και στον Βασίλη Διαμαντόπουλο. Την ίδια χρονιά έπαιξε πλάι στην Κατίνα Παξινού στο έργο του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα «Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα».

Το 1955 πρωτοεμφανίστηκε στον κινηματογράφο, συμμετέχοντας -ως πρωταγωνίστρια μάλιστα- στην ταινία «Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο». Λόγω της μεγάλης επιτυχίας, ακολούθησε το «Λατέρνα, φτώχεια και γαρίφαλο» το 1957, το πρώτο σίκουελ στον Ελληνικό κινηματογράφο. Σιγά σιγά άρχισε να καθιερώνεται ως μια από τις μεγαλύτερες σταρ της Ελλάδας. Ο Τύπος της εποχής μάλιστα την έχρισε ως «το αντίπαλο δέος» της Αλίκης Βουγιουκλάκη!

Στον κινηματογράφο γύρισε συνολικά 33 ταινίες. Το 1958 πρωταγωνίστησε στην ταινία του Γιώργου Ζερβού «Η λίμνη των πόθων», η οποία διακρίθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κορκ στην Ιρλανδία, παίρνοντας το αργυρό μετάλλιο. Την επόμενη χρονιά έπαιξε στην ταινία «Το νησί των γενναίων», στο οποίο ερμήνευσε το τραγούδι του Μάνου Χατζιδάκι «Μην τον ρωτάς τον ουρανό». Το 1960 μετέφερε τη μεγάλη της θεατρική επιτυχία «Το κοροϊδάκι της δεσποινίδος» στον κινηματογράφο, σε σκηνοθεσία Γιάννη Δαλιανίδη και με συμπρωταγωνιστές τους Διονύση Παπαγιαννόπουλο και Ντίνο Ηλιόπουλο.

Το 1963 ήταν μια χρονιά σταθμός για την κινηματογραφική της καριέρα. Πρωταγωνίστησε στην ταινία του Βασίλη Γεωργιάδη «Τα κόκκινα φανάρια» που ήταν υποψήφια για το Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας στην 36η απονομή τον Απρίλιο του 1964, ενώ έλαβε μέρος και στο Διεθνές Φεστιβάλ των Καννών την άνοιξη του 1964. Με την επιστροφή της στη Φίνος Φιλμ η Καρέζη γύρισε -μεταξύ άλλων- τις ταινίες «Λόλα», «Δεσποινίς Διευθυντής», «Μια τρελή... τρελή οικογένεια» και «Τζένη Τζένη», οι οποίες εκτόξευσαν την δημοτικότητα της στα ύψη. Η «Λυσιστράτη» ήταν η τελευταία κινηματογραφική ταινία της.

Θεατρικά η Καρέζη σημείωσε τεράστιες εμπορικές επιτυχίες, παίζοντας έργα όπως: «Μαίρη Μαίρη», «Δεσποινίς Διευθυντής», «Ένας Ιππότης για την Βασούλα», «Η Κυρία δε με μέλει». Το 1982 Καρέζη και Καζάκος ανέβασαν το «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ» σε σκηνοθεσία Ζυλ Ντασέν. Το 1990 πρωταγωνίστησε στην τελευταία της παράσταση, στο έργο της Λούλας Αναγνωστάκη, «Διαμάντια και μπλουζ», που αποτέλεσε το κύκνειο άσμα της πρωταγωνίστριας…

Το θέατρο πάνω από τη ζωή της

Ο πρώτος της γάμος ήταν με τον εφοπλιστή και δημοσιογράφο Ζάχο Χατζηφωτίου και έγινε στις 7 Μαΐου 1962 στην Κρύπτη Αγίας Φιλοθέης. Η Καρέζη φορούσε νυφικό δημιουργίας του Έλληνα σχεδιαστή Ντίμη Κρίτσα. Ο γάμος τους δεν είχε διάρκεια, καθώς όπως υποστήριξε ο Χατζηφωτίου είχαν μεγάλη διαφορά στον τρόπο ζωής τους. Το 1966 κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Κοντσέρτο για πολυβόλα» γνώρισε και ερωτεύτηκε τον συμπρωταγωνιστή της, Κώστα Καζάκο. Η σχέση επισημοποιήθηκε στις 5 Αυγούστου 1968, με τον γάμο τους να τελείται παρουσία λίγων και αγαπημένων ανθρώπων τους. Το 1969 απέκτησαν τον Κωνσταντίνο Καζάκο.

Τον Μάρτιο του 1989 η Καρέζη έπαιζε στον «Βυσσινόκηπο» του Τσέχωφ, όμως η παράσταση διακόπηκε γιατί έπρεπε να ταξιδέψει στο Λονδίνο για εξετάσεις. Εκεί της διαγνώστηκε γυναικολογικός καρκίνος. Η Καρέζη όμως έδωσε ακόμα μια παράσταση, το «Διαμάντια και Μπλουζ» την περίοδο 1990-1991. Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε αρκετά. Απεβίωσε στις 26 Ιουλίου 1992. Η σορός της τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών. Λίγους μήνες πριν από τον θάνατό της είχε συγγράψει την αυτοβιογραφία της, «Τετράδια ζωής», που εκδόθηκε έναν χρόνο μετά τον θάνατό της...