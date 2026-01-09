Χρήστος Πολίτης: Το συγκινητικό αντίο της Φίνος Φιλμ και η φωτογραφία του Κλεισθένη στο σαλόνι του

“Δεν είναι δυνατόν, δεν το πιστεύω, λύση το λες εσύ αυτό; Εγώ το λέω θάνατο”! Με αυτές τις ατάκες του Χρήστου Πολίτη από την ταινία “Στον αστερισμό της Παρθένου” η Φίνος Φιλμ αποχαιρέτησε τον ηθοποιό που έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026. Στο βίντεο που ανάρτησε στο Instagram η κινηματογραφική εταιρία λέει το δικό της -συγκινητικό- αντίο στον ηθοποιό με αποσπάσματα από ταινίες του. «Έφυγε από τη ζωή ένας ακόμα σπουδαίος ηθοποιός μας, ο Χρήστος Πολίτης. Ένας ηθοποιός με διακριτική γοητεία, θεατρική παιδεία και ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Η Φίνος Φιλμ σηματοδοτεί την πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση, με έναν μικρό ρόλο στην ταινία “Η Λεωφόρος του Μίσους” το 1968, ενώ την επόμενη κιόλας χρονιά κέρδισε το βραβείο Α’ Ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την ερμηνεία του στην ταινία “Το Κορίτσι του 17”. Ξεχωριστός για εμάς ήταν και ο ρόλος του στον “Αστερισμό της Παρθένου” (1973) δίπλα στη Ζωή Λάσκαρη, όπου το ταλέντο και η στόφα πρωταγωνιστή ήταν πάντα παρούσα. Ευρύτερα αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό μέσα από δημοφιλείς σειρές, με πιο εμβληματικό τον ρόλο του Γιάγκου Δράκου στη “Λάμψη”, που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή.

Καλό ταξίδι σε έναν καλλιτέχνη που έζησε με αξιοπρέπεια, εντός κι εκτός σκηνής. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του», έγραψε η Φίνος Φιλμ στο κείμενο που συνόδευσε το βίντεο.

Πριν από 48 χρόνια

Το Studio Kleisthenis δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία με τον ηθοποιό να κάθεται στο σαλόνι του σπιτιού του, φωτογραφία που τραβήχτηκε πριν από 48 χρόνια και έγραψε χαρακτηριστικά: «Καλό ταξίδι στον αγαπημένο μας ηθοποιό Χρήστο Πολίτη ο οποίος έφυγε δυστυχώς από τη ζωή. Στη φωτογραφία τον βλέπουμε στο σαλόνι του το 1978, με τον φακό του Κλεισθένη».

Κυκλοφορούσε με μπαστούνι

Ο Δημήτρης Παρτσαλάκης (ανιψιός του γνωστού ηθοποιού), ο άνθρωπος που του πήγαινε τα ψώνια στο σπίτι του στη Νέα Σμύρνη όπου έμενε, μίλησε στην εκπομπή “Το πρωινό” και αποκάλυψε πως τελευταία φορά που τον είδαν ήταν το πρωί της Δευτέρας 5/1. Μάλιστα είπε πως ο Χρήστος Πολίτης κυκλοφορούσε με μπαστούνι, ενώ πριν από μερικά χρόνια είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο εξαιτίας επιπλοκών στο αναπνευστικό από τον κορονοϊό. Παρόλα αυτά συνέχιζε να καπνίζει και χρησιμοποιούσε μάσκα οξυγόνου. Παράλληλα επισήμανε το πόσο όμορφο ήταν το σπίτι του, σαν έργο τέχνης με αντικείμενα και φωτογραφίες από θεατρικές παραστάσεις, κάπως σαν μουσείο…