Χρήστος Πολίτης: Το «αντίο» της Κάτιας Δανδουλάκη και η παρεξήγηση που τους είχε απομακρύνει

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου του Χρήστου Πολίτη, που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 83 ετών. Σύμφωνα μάλιστα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, ο αγαπημένος ηθοποιός φαίνεται πώς πέθανε στο σπίτι του τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου και τον εντόπισε νεκρό ο αδελφός του την επόμενη ημέρα.

Η Κάτια Δανδουλάκη, συμπρωταγωνίστριά του σε ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου και αργότερα στην θρυλική τηλεοπτική σειρά του Νίκου Φώσκολου «Λάμψη» θέλησε να τον αποχαιρετήσει με δύο αναρτήσεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram.

Στην λεζάντα της μιας φωτογραφίας διαβάζουμε: «Οι αγαπημένοι Χρήστος Πολίτης και Κάτια Δανδουλάκη, ως Σουλιώτες στην ομώνυμη ταινία του 1972. Φωτογραφία από το εξώφυλλο του περιοδικού «ΡΟΜΑΝΤΣΟ» (τεύχος 1516), που κυκλοφόρησε στις 21 Μαρτίου 1972. ΑΝΤΙΟ… «Γιάγκος Δράκος».

Και η λεζάντα που συνόδευε ένα βίντεο από την ταινία «Στα δίχτυα του τρόμου» αναφέρει: «Ο Χρήστος Πολίτης και η Κατια Δανδουλάκη στην ταινία «Στα Δίχτυα του Τρόμου» του 1975. Οι δυο τους θα έγραφαν τηλεοπτική ιστορία ως Γιάγκος και Βίρνα Δράκου στην «Λάμψη» του Νίκου Φώσκολου την δεκαετία του ‘90».

Η παρεξήγηση...

Ο ηθοποιός είχε αναφερθεί σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις του, στη «Λάμψη», στον Νίκο Φώσκολο και στην Κάτια Δανδουλάκη και μεταξύ άλλων είχε δηλώσει ότι η συγκεκριμένη τηλεοπτική σειρά δεν είχε για εκείνον κανένα καλλιτεχνικό ενδιαφέρον, ενώ για την συμπρωταγωνίστριά του είχε αφήσει αιχμές ότι έπαιρνε αστρονομικό ποσό για την εποχή εκείνη και δεν ήθελε το όνομά της να είναι δίπλα στο δικό του.

Και η Κάτια Δανδουλάκη σε συνέντευξή της είχε δηλώσει: «Πέρασα πάρα πολύ ωραία με τον Χρήστο, ήμασταν πολύ φίλοι. Είπε πως δεν θέλει να μιλάω για αυτόν. Δεν θέλει γιατί με μισεί. Το αποφάσισε εκείνος. Τον αγαπάω και πέρασα πάρα πολύ καλά… Για αυτό σέβομαι την απόφασή του.

Δεν έχω τίποτα αρνητικό να θυμηθώ από τον Χρήστο. Τον αγαπάω πάρα πολύ, τον πονάω πολύ, περάσαμε μαζί τόσο υπέροχα χρόνια… Στη «Λάμψη» περνούσαμε υπέροχα -δύσκολα γιατί ήταν απαιτητική σειρά, είχαμε να μαθαίνουμε πολλά γιατί ήταν καθημερινή. Τα χρήματα είναι κάτι που δεν μπήκε ποτέ ανάμεσά μας.

Όταν μεγαλώνουμε, κάποιοι άνθρωποι -πιθανόν να έχει πέσει σε αυτή την περίπτωση ο Χρήστος Πολίτης, στεναχωριέμαι για αυτό- κρατάνε, τους βασανίζουν τα αρνητικά της ζωής. Όταν περνούν τα χρόνια, αν μέσα σου στοιβάζεται μόνο λύπη και αρνητισμός, γυρίζει πίσω σε εσένα και αυτό σου καταστρέφει τη ζωή».

Και ο Χρήστος Πολίτης είχε επίσης απαντήσει σε αυτές τις δηλώσεις: «Είπα απλά ότι δεν θέλω να αναφέρεται σε εμένα καθόλου, είπα να σταματήσει αυτό το σίριαλ. Δεν έπρεπε να πει κάτι τέτοιο για μένα η κα Δανδουλάκη. Δηλαδή ότι είχα το ακαταλόγιστο γιατί είμαι ψυχοπαθής, κάτι τέτοιο νομίζω. Εγώ δεν μισώ καθέναν, έχω ξεκόψει από ανθρώπους, αλλά μίσος δεν έχω αισθανθεί για κανέναν, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει».