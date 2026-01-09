Αδερφός Χρήστου Πολίτη: «Ήταν επιλογή του να μένει μόνος του, ήθελε να αποτραβηχτεί»

Ο Γιώργος Πιατουλάκης, ο αδερφός του Χρήστου Πολίτη, μίλησε στην εκπομπή “Αλήθειες με τη Ζήνα” και αποκάλυψε την απόφαση που είχε πάρει ο ηθοποιός να αποτραβηχτεί από όλους και να ζήσει στον δικό του, ήρεμο και μοναχικό κόσμο. «Ο αδελφός μου ήταν ένας εργάτης του θεάτρου, αγαπούσε το θέατρο και ήταν σεμνός άνθρωπος. Ούτε συνεντεύξεις έδινε ούτε ανακάτευε την οικογένειά του. Του άρεσε η αναγνώριση από τον κόσμο.

Πάντα ήταν σεμνός άνθρωπος. Ήταν επιλογή του, ήθελε να μένει μόνος του, ήθελε να αποτραβηχτεί. Είχε κάποια προβληματάκια, είχε ένα αναπνευστικό πρόβλημα εκεί, ταλαιπωρήθηκε λίγο. Είχαμε επικοινωνία. Πάντα ήμασταν δεμένη οικογένεια. Εγώ και τα ανίψια του, τα οποία τα είχε ως παιδιά του».

Προσέφερε αθόρυβα

Ο Σπύρος Μπιμπίλας μίλησε για τον “δικό” του Χρήστο σε ανάρτηση που έκανε στο Facebook. «Αντίο αγαπημένε μου Χρήστο! Η πρώτη μας επαφή ήταν στα πρώτα μου τηλεοπτικά βήματα το 1979 όταν έκανα τον αγαπημένο σου μαθητή στην σειρά της ΥΕΝΕΔ “Τυχεροί και άτυχοι” (απ’ όπου σώζεται αυτή η φωτογραφία που τραβήχτηκε από την τηλεόραση) κι από τότε με αγκάλιασες με συναδελφική αγάπη. Ήσουν ένας υπέροχος ηθοποιός και υπέροχος άνθρωπος. Θα σε θυμόμαστε με αγάπη όλοι και θέλω δημόσια να σ’ ευχαριστήσω για όσα αθόρυβα έκανες για το ΤΑΣΕΗ και τους ανήμπορους ηθοποιούς σε όλη την διάρκεια της μεγάλης κρίσης και του κορονοϊού».

«Ήταν ένας αριστοκράτης»

Η Λουκία Παπαδάκη, η Σάντρα της “Λάμψης” μίλησε στο “Πρωινό” για τον φίλο και συνεργάτη της. «Είχα έναν πολύ σπουδαίο φίλο, έναν εξαιρετικά δικό μου άνθρωπο, πολύ στενά συνδεδεμένο. Μου έκανε μεγάλη τιμή απ’ την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε, γιατί κι εγώ ήμουν ένα πάρα πολύ φρέσκο παιδί, δεν είχα ούτε εμπειρία, ούτε ιδέα και μ’ αγκάλιασε, με αγάπησε και αυτό έγινε μια πολύ σπουδαία και δυνατή φιλία που κράτησε πάρα πολλά χρόνια. Είναι μαζί μου πάντα ο Χρήστος. Ήταν ένας άγγελος. Πάρα πολύ επιλεκτικός, πάρα πολύ εκλεκτικός, με εξαιρετική νοοτροπία και εξαιρετική ανατροφή. Ήταν ένας κύριος, ένας αριστοκράτης».

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου μίλησε επίσης στο "Πρωινό" με καλά λόγια και πολύ συναίσθημα για τον Πολίτη. «Ο Χρήστος ήταν ένας υπέροχος τζέντλεμαν. Πέρα από το ότι ήταν πολύ ταλαντούχος ηθοποιός, ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Ήταν κύριος με κάπα κεφαλαίο. Ήθελε να δίνει πάντα χώρο και ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους. Έδινε πάρα πολύ καλές συμβουλές. Από τη συναναστροφή μαζί του μπορούσες να πάρεις πολύ ωραία πράγματα. Αυτό που έχω κρατήσει από τον Χρήστο είναι σαφώς η ευγένειά του. Πραγματικά ήταν άνθρωπος με παιδεία. Ήταν ένας ηθοποιός που πραγματικά τιμούσε το επάγγελμά μας. Κάναμε παρέα και εκτός των γυρισμάτων. Αυτό που θυμάμαι είναι η ευκαιρία που μου έδωσε στο θέατρο, να αναμετρηθώ με έναν υπέροχο ρόλο, όταν αυτός με την Αντιγόνη Βαλάκου ανέβασαν το έργο "Το λιοντάρι του χειμώνα". Εγώ έκανα την ερωμένη του βασιλιά, του Χρήστου Πολίτη δηλαδή, που ήταν ένας υπέροχος ρόλος για μένα και για εκείνη την περίοδο που ήμουν πολύ νέα. Θα τον θυμάμαι πολύ πολύ πολύ γλυκά. Τον έχω πολύ γλυκά, βαθιά μέσα στην καρδιά μου. Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στα ανίψια του -τα οποία υπεραγαπούσε- στους οικείους του γενικά τα θερμά μου συλλυπητήρια».

Με την Έφη Πίκουλα είχαν επίσης συνεργαστεί στη σειρά του Φώσκολου (μάλιστα έπαιξαν μαζί στην τελευταία σκηνή της "Λάμψης") και εκείνη μοιράστηκε μαζί μας στο "Πρωινό" στιγμές που δεν θα ξεχάσει ποτέ. «Στεναχωρήθηκα πολύ. Υπήρξε ένας υπέροχοςσυνεργάτης. Ένας τζέντλεμαν, ένας κύριος. Ένας άνθρωπος με γνώσεις, με μόρφωση, με κουλτούρα. Ένας άνθρωπος που σε βοηθούσε υποκριτικά, που αυτό σπανίζει. Ήταν μια αγκαλιά για όλους. Ένας ευαίσθητος άνθρωπος και ταλαντούχος πολύ. Θυμάμαι που το έλεγε ότι "θέλω να αποσυρθώ, δεν με ενδιαφέρει πια". Ήταν πάρα πολλά τα χρόνια κάθε μέρα, το καθημερινό είναι πάρα πολύ δύσκολο και μετά από μια τέτοια επιτυχημένη καριέρα, ήθελε να απομονωθεί. Και το έλεγε συχνά. "Με του που θα τελειώσει η "Λάμψη", εγώ θα αποσυρθώ". Ένας άνθρωπος που λάτρευε το θέατρο, ξέρω ότι πήγαινε συχνά στην Επίδαυρο, παρακολουθούσε παραστάσεις. Ο Χρήστος έζησε καλά και μπράβο του και είναι παράδειγμα προς μίμηση».

Ο Τζώνη Θεοδωρίδης αποχαιρέτησε με έναν λιτό, μα συγκινητικό τρόπο τον κουμπάρο του στο Facebook. «Και κάπως έτσι θα πούμε γεια γλυκέ μου φίλε και κουμπάρε… Γεια λοιπόν!»

Η Καλομοίρα είχε συνεργαστεί με τον Πολίτη στη “Λάμψη”, όπου έκανε τη νόθα κόρη του από την Αμερική. «Άκουσα τα νέα και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Είχα την τιμή να συνεργαστώ με τον κύριο Πολίτη στη σειρά “Λάμψη”, όπου έπαιξα την κόρη του, την Τζένιφερ. Ήταν ένας πολύ ευγενικός και υποστηρικτικός άνθρωπος. Ήταν πάντα δίπλα μου, με υποστήριζε και με βοηθούσε σε ό,τι χρειαζόμουν. Και όλοι μας τον σεβόμασταν πάρα πολύ. Θα τον θυμάμαι πάντα, όχι μόνο ως έναν σπουδαίο ηθοποιό, αλλά και ως ένα υπέροχο άνθρωπο. Θα μας λείψει πολύ. Εύχομαι δύναμη στην οικογένειά του», είπε στο “Πρωινό”.

«Πορεύτηκε με τις αξίες, την αισθητική και τη λογική του»

Ο ηθοποιός Κώστας Τερζάκης, ο οποίος έπαιξε τον Ευλογητό στη “Λάμψη” του Νίκου Φώσκολου, μίλησε στο “Στούντιο 4” για τον Χρήστο Πολίτη. «Είχα την τιμή και τη χαρά να συνεργαστώ μαζί του και θεωρώ ακόμα μεγαλύτερη τιμή το ότι ήμασταν φίλοι. Το σημαντικό δεν είναι μόνο η μεγάλη καλλιτεχνική παρακαταθήκη που αφήνει ένας καλλιτέχνης, είναι πιο πολύ η προσωπικότητα. Η συγκεκριμένη προσωπικότητα, για μένα, ήταν και είναι γιατί οι αξίες δεν πεθαίνουν. Ο Χρήστος Πολίτης ήταν ένας επαναστάτης. Αν η σύγχρονη επανάσταση είναι να αγαπάμε και να παραμένουμε άνθρωποι, αυτός πορεύτηκε όλη του τη ζωή σύμφωνα με τις αξίες και την αισθητική και τη δική του λογική, με όποιο κόστος. Πορεύτηκε μόνο με αγάπη και με προσφορά ανιδιοτελή. Τα τελευταία χρόνια δεν ήταν καλά. Είχε κάποια προβλήματα σοβαρά υγείας τα οποία τον είχαν οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη, πρακτική πια, απομόνωση. Ταλαιπωρήθηκε, κυρίως τον τελευταίο χρόνο».

Ο ηθοποιός Στέλιος Καλαθάς μοιράστηκε τις σκέψεις του στη σελίδα του στο Facebook. «Χτύπησε το τηλέφωνο μες στη νύχτα. Από εκείνα τα χτυπήματα που δεν προμηνύουν κάτι καλό. Και η φωνή στην άλλη άκρη μου ανακοίνωσε το φευγιό σου, Χρήστο. Απότομα, σαν να μην ήθελες ο κόσμος να σε κρατήσει λίγο ακόμα. Για τους περισσότερους ήσουν ο Γιάγκος. Ένα όνομα σχεδόν θρυλικό. Για εμάς, όμως, που αγαπάμε το θέατρο, ήσουν κάτι πολύ περισσότερο. Ήσουν ο άνθρωπος που έφτιαξε με όλες του τις οικονομίες το ΑΠΛΟ θέατρο. Το θέατρο της ουσίας, της αλήθειας, της ψυχής. Υπήρξες δάσκαλος, φίλος, συνάδελφος. Μου δίδαξες όχι μόνο ρόλους, αλλά στάση ζωής. Το κενό που αφήνεις είναι μεγάλο. Μα, μένει η φωνή σου, το βλέμμα σου, οι στιγμές στο μπαλκόνι στην Παλαιά Επίδαυρο, οι συζητήσεις μας και ο Άγιος Βασίλης που στολίζει κάθε χρόνο το δωμάτιό μου. Αντίο Χρήστο, καλό ταξίδι στο ΦΩΣ».

Συγκινητικό όμως είναι και το αντίο του ΑΝΤ1 ο οποίος ήταν το τηλεοπτικό σπίτι του Χρήστου Πολίτη από τις 16 Σεπτεμβρίου 1991 έως τις 29 Ιουλίου 2005, για 14 χρόνια όπου παιζόταν η “Λάμψη” του Νίκου Φώσκολου. Πρόκειται για τη μακροβιότερη σειρά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης με 3457 επεισόδια. Γράφτηκαν 150.000 σελίδες διαλόγων για 190 ιστορίες, συμμετείχαν 1.500 ηθοποιοί, ενώ εργάστηκαν 7 σκηνοθέτες και αμέτρητοι τεχνικοί. Η τηλεθέαση του φινάλε -όπου ο Γιάγκος Δράκος χάνει το μυαλό του- άγγιξε το 41,4%, ποσοστά που δύσκολα θα ξανακάνουν τηλεοπτικές σειρές. «H Tζάιαντ είναι άδεια χωρίς τον Γιάγκο Δράκο. Καλό ταξίδι Χρήστο Πολίτη», έγραψε το κανάλι στο Instagram και κάπως έτσι μπαίνει ακόμα ένα τέλος εποχής…