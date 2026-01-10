Μένιος Σακελλαρόπουλος: «Δεν θέλω να πεθάνω στην τηλεόραση, δεν θέλω να φύγω σε κανένα… σανίδι»

Ο Μένιος Σακελλαρόπουλος ήταν καλεσμένος στο “Καλύτερα Αργά” του Action 24 και μίλησε με την Αθηναΐδα Νέγκα για την πειθαρχία που πρέπει να έχει αυτός που γράφει ένα βιβλίο, αλλά και για το γεγονός πως πλησιάζει το τέλος της καριέρας του. «Στις 7 το πρωί είμαι στο γραφείο του σπιτιού και ξεκινάω το γράψιμο. Θέλει απόλυτη πειθαρχία αυτό το πράγμα.

Από εκεί και πέρα, σου λέω τώρα ότι έχω ξεκινήσει ήδη και γράφω το επόμενο. Αυτό θέλει μια πολύ μεγάλη πειθαρχία. Θέλει μια ενασχόληση καθημερινή. Θέλει να ξεχάσεις πράγματα που σε προκάλουν. Δηλαδή μου τηλεφωνεί το βράδυ η Νέγκα και μου λέει έχω ένα πάρα πολύ ωραίο τραπέζι εκεί. Λοιπόν, όχι κυρία δεν θα έρθω! Έχω γράψιμο! Ξεκάθαρα πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι θέλει μια πολύ μεγάλη πειθαρχία».

«Έχω ολοκληρώσει τον τηλεοπτικό μου κύκλο»

«Η τηλεόραση ποτέ δεν είναι παντοτινή για κανέναν και εγώ δεν θα ήθελα να είναι. Κάνω τηλεόραση από το 1990. Εντάξει δεν είναι και ασταμάτητα, άλλοι κάνουν τηλεόραση 100 χρόνια.

Εγώ δεν θέλω -χτύπα ξύλο και κούφια η ώρα και κουνιέμαι και από τη θέση μου- δεν θέλω να πεθάνω στη τηλεόραση! Θέλω να πεθάνω στο σπίτι μου. Δεν θέλω να κάνω αυτό που λένε οι ηθοποιοί: “Εγώ θέλω να φύγω στο σανίδι”. Δεν θέλω να φύγω σε κανένα σανίδι. Θέλω να φύγω ήρεμα, όποτε είναι γραμμένο στο καντηλάκι μου, να φύγω ήρεμα με τα βιβλιαράκια μου, με τους δικούς μου ανθρώπους και όχι στη δουλειά.

Πολύ γρήγορα η δουλειά θα τελειώσει, θα βγει η πρίζα, δεν είναι τίποτα παντοτινό. Για μένα σίγουρα δεν είναι. Θέλω να κάνω πράγματα που αγαπάω βρε παιδί μου, να ταξιδέψω, να γράψω. Άρα λίγο έχω ολοκληρώσει τον τηλεοπτικό μου κύκλο».