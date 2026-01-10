Τάσος Λέκκας: «Το να γίνω ηθοποιός ήταν το 100% της ύπαρξής μου»

Ο Τάσος Λέκκας ήταν καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στο “Καλύτερα Αργά” του Action 24 και μίλησαν για την καριέρα, τους σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή μας, αλλά και την τύχη που τελικά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για να πας μπροστά. «Για το “Τρίτο στεφάνι” ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης μου είχε ζητήσει να χάσω κάποια κιλά. Αλλά εννοούσε ο άνθρωπος 2-3 κι εγώ έχασα 12-13 κιλά. Λειτούργησε όμως στον ρόλο γιατί έκανα τον Δημήτρη Λόγγο που είναι τοξικοεξαρτημένος, φυματικός, δεν περνούσε πολύ καλά. Μου αρέσουν αυτά γενικά. Όταν μου το ζητάνε χαίρομαι. Συνήθως το κάνω και μόνος μου.

Το να γίνω ηθοποιός ήταν το 100% της ύπαρξής μου! Έχει χρειαστεί να επιλέξω πράγματα και καταστάσεις για να μπορέσω να κάνω αυτό το επάγγελμα. Το μόνο πράγμα που νομίζω είναι πιο σημαντικό από αυτό το όνειρο είναι οι άνθρωποι μου. Μόνο οι άνθρωποι μου. Αυτούς που θεωρώ εγώ οικογένεια έρχονται σε προτεραιότητα. Τώρα όλα τα υπόλοιπα μου δίνουν πολύ μεγάλη χαρά και πληρότητα, νομίζω ότι γι' αυτό στοχοπροσηλώθηκα τόσο πολύ σε αυτό το πράγμα γιατί από πολύ μικρός με γέμιζε, χωρίς στην πραγματικότητα να ξέρω τι ακριβώς σημαίνει».

«Είμαι πάντα στο κατάλληλο σημείο την κατάλληλη στιγμή»

«Όλα νομίζω πως είναι θέμα τύχης. Εγώ έχω σταθεί τυχερός, γενικά. Έχω τύχη και στην προσωπική μου ζωή σε μεγάλο βαθμό. Στη δουλειά σίγουρα έχω σταθεί τυχερός. Είμαι πάντα στο κατάλληλο σημείο την κατάλληλη στιγμή.

Την πρώτη φορά που έκανα τηλεόραση, με πρότεινε εκεί μία πρώην σύντροφός μου. Έτυχε η σκηνοθέτρια της σειράς να είναι δασκάλα της στη δραματική σχολή και έψαχνε τότε ηθοποιούς για το “Αυτή η νύχτα μένει”. Σε τυχαία τελείως κουβέντα της είπε αυτή η κοπέλα, μπορείτε να δοκιμάσετε αυτόν τον ηθοποιό, τον Τάσο Λέκκα, έχει δουλέψει με τον Δημήτρη Καταλειφό και της έκανε εντύπωση η καλοσύνη που μιλούσε για μένα και το όνομα Δημήτρης Καταλειφός και έτσι με κάλεσε στο καστ για δοκιμαστικό. Κάτι το οποίο είναι από έναν δρόμο τελείως τυχαίο».