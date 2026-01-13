Λέων Γιοχάη: «Με το ΑΙ σε δέκα χρόνια από τώρα δεν θα υπάρχει καρκίνος»

Ο Λέων Γιοχάη ήταν καλεσμένος στο «EQ» του Action 24 και μίλησε με την Έλενα Παπαβασιλείου για το πώς από μικρός ήθελε να βρίσκει λύσεις στα προβλήματά του, τι αναζητά στους συνεργάτες του και πόσο η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αλλάξει μια για πάντα τη ζωή μας έτσι όπως την ξέραμε μέχρι σήμερα… «Σαν παιδί ήμουν ανήσυχος! Θυμάμαι, έπαιρνε η μητέρα μου μια εφημερίδα και διάβαζα πάντα το κομμάτι που ήταν τεχνολογία, έψαχνα πολλά πράγματα, αλλά η μεγάλη αλλαγή ήρθε με το ίντερνετ. Πριν το ίντερνετ δεν μπορούσαμε να ψάξουμε για τίποτα. Και το ΑΙ είναι το ίντερνετ επί 100!

Από τους γονείς μου πήρα υποστήριξη μέχρι που έφυγα για να σπουδάσω οπτικός στην Ιταλία. Η έμπνευση ήρθε μετά όταν άρχισα να σκέφτομαι ότι όλο αυτό το πράγμα δεν μου ταιριάζει. Εκείνοι φοβόντουσαν μήπως αποτύχω, αλλά όταν δεν έχεις τίποτα, όταν είσαι μηδέν και να αποτύχεις πάλι μηδέν δεν είσαι!

Είχα πρότυπα στον χώρο, τον Στιβ Τζομπς που είναι Νο1, τον Μπιλ Γκέιτς… Αυτοί έφτιαξαν τη βάση για να υπάρχει όλη η πληροφορική στον κόσμο. Θαύμασα το όραμά τους, είδαν μπροστά. Η αξία που έχουν αυτή τη στιγμή είναι το όραμα που είχαν τότε, το οποίο κανείς δεν το έχει».

«Όταν λύνω ένα θέμα μου αλλάζει η διάθεση»

«Αν έχεις φάει τα μούτρα σου πάρα πολλές φορές σε διάφορα θέματα, γίνεσαι πιο προσεκτικός μετά. Το σκέφτεσαι δύο ή τρεις φορές για να κάνεις την επόμενη κίνηση, με αποτέλεσμα να κάνεις λιγότερες κινήσεις μεγαλώνοντας από ό,τι έκανες όταν ήσουν μικρός.

Αν μεγάλωνα σε μια οικογένεια που ο πατέρας μου θα είχε χρήματα η μητέρα μου, μπορεί να ήμουν αραχτός και να μην έκανα τίποτα, όπως πάρα πολλοί. Σε μας δεν υπήρχε μία στο σπίτι. Δηλαδή μια ζωή έπρεπε μόνος μου να βρω πράγματα να κάνω. Αυτό ήταν τεράστιο κίνητρο.

Από μικρός, πάντα ήθελα να βρίσκω λύσεις. Αυτό μπορεί να μου αλλάξει τη διάθεση, δηλαδή, να λύσω ένα θέμα τώρα και για έναν μήνα να είμαι χαρούμενος».

«Στη δουλειά χρησιμοποιώ το συναίσθημα»

«Στην αρχή νόμιζα ότι στη δουλειά χρησιμοποιώ την ψυχρή λογική, τελικά κατάλαβα ότι χρησιμοποιώ μόνο το συναίσθημα. Αν δεν περνάω καλά, αν κάτι δεν μου δίνει ευχαρίστηση, δεν θα το κάνω μετά.

Μου δίνει ευχαρίστηση ο άλλος να έχει καλή ενέργεια και να αισθάνομαι ότι και τον σέβομαι και με σέβεται! Δεν μπορώ να κάνω δουλειά με αυτούς που έχουν… αρπακτικό στιλ. Δεν θα συνεχίσω τη συζήτηση. Πρέπει ο άλλος να με εμπνέει για να κάνω δουλειά. Και αυτό είναι το καλύτερο συναίσθημα που μπορείς να πετύχεις».

«Πρέπει εμείς να βάλουμε κόφτη στο ΑΙ»

«To AI θα βοηθήσει πάρα πολύ. Καταρχάς δεν θα υπάρχει καρκίνος στα 10 χρόνια από τώρα! Κάθε μέρα γίνονται 100 ανακαλύψεις. Γιατί το AI τρέχει τα μοντέλα τόσο γρήγορα, που δεν χρειάζεται να περιμένεις 10 χρόνια για τα τεστ που κάνουν στα εργαστήρια. Θα λυθούν οι μισές ασθένειες, για να μην πω όλες.

Επίσης θα έχουμε το anti-aging. Σε 5 με 10 χρόνια θα επιβραδυνθεί το γήρας και θα φτάσει κάποια στιγμή να πηγαίνει σιγά - σιγά προς τα πίσω. Άρα, καλό θα κάνει σίγουρα.

Το κακό είναι ότι πρέπει εμείς να βάλουμε κόφτη στη ζωή μας με το AI. Δεν μπορείς να είσαι όλη μέρα σε ένα κομπιούτερ και να ρωτάς και να σου λύνει και και και, γιατί είναι εθιστικό αυτό το πράγμα. Εξαρτάσαι από αυτό. Και μετά, όταν κάποιος δεν σου λέει αυτό που θες να ακούσεις αντιδράς περίεργα, σου αλλάζει τον χαρακτήρα, δεν βελτιώνεις τον εαυτό σου. Γιατί έχεις ένα AI το οποίο σου δίνει όλες τις απαντήσεις».