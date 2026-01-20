Φώτης Σπύρος για την μάχη με τον καρκίνο: «Έφυγαν από κοντά μου άνθρωποι και αποδείχθηκαν λίγοι»

Τον Φώτη Σπύρου συνάντησαν οι κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών και ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην μάχη με τον καρκίνο, αποκαλύπτοντας ότι υπήρξαν άνθρωποι που έφυγαν από κοντά του.

«Είμαι καλύτερα, παίζω και στο θέατρο. Το παρακολουθώ όπως πρέπει, είμαι τυχερός γιατί το βρήκα εντελώς τυχαία. Ξανακάνω μια καινούρια αρχή, όλα καλά.

Αναθεωρήθηκαν πολλά πράγματα από μόνα τους, ξέρεις πόσοι άνθρωποι έφυγαν από κοντά μου και πόσοι ήρθαν καινούριοι; Αλίμονο αν δεν σε αλλάζουν τέτοιες οριακές καταστάσεις. Έφυγαν, αποδείχθηκαν πολύ λίγοι για τέτοιες καταστάσεις, ίσως γιατί δεν μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν, ίσως γιατί δεν ήθελαν. Περίμενα ότι θα μου σταθούν και δεν το έκαναν. Αυτό δεν έχει πολλή σημασία όμως, γιατί ήρθαν άλλοι άνθρωποι κοντά μου που με φώτισαν και φώτισαν τη ζωή μου» εξομολογήθηκε.

«Μην αμελείτε την υγεία σας. Να κάνετε προληπτικές εξετάσεις. Εμένα αυτές οι προληπτικές εξετάσεις και τα διαγνωστικά τεστ με σώσανε. Όλοι ξέρουν ότι οι δαίμονες δεν εξαφανίζονται ποτέ. Οι δαίμονες έρχονται πάντα και σε παραφυλούν. Πάντα φοβάμαι. Όμως, πάντα το παλεύω» είχε εξηγήσει σε παλαιότερη συνέντευξή του στην ONtime Σαββατοκύριακο.