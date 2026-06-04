Πειραιάς: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι - Σε εξέλιξη επιχείρηση του Λιμενικού

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Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης στο λιμάνι του Πειραιά, όταν όχημα έπεσε στη θάλασσα στην περιοχή της πύλης Ε4.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι λιμενικές αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν επιχείρηση για τον εντοπισμό τυχόν επιβατών και την ανέλκυση του οχήματος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στην περιοχή επιχειρεί σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ στο σημείο βρίσκονται και στελέχη της λιμενικής αρχής.

Παράλληλα, μεταβαίνουν κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) και γερανοφόρο όχημα προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες και στην επιχείρηση ανέλκυσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν στο όχημα επέβαινε κάποιο άτομο τη στιγμή που αυτό κατέληξε στη θάλασσα.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του περιστατικού και την κατάσταση του οχήματος.

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος