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Ζάκυνθος: Νεκρή 58χρονη τουρίστρια στη θάλασσα του Λαγανά

Η γυναίκα ανασύρθηκε από την παραλία χωρίς τις αισθήσεις της. Άμεσα της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη ξενοδοχειακής μονάδας που βρισκόταν στην περιοχή.

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Μαρία Κατρινάκη avatar
Μαρία Κατρινάκη

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Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση μίας 58χρονης τουρίστριας από τη Σλοβακία, η οποία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή του Λαγανά στη Ζάκυνθο το μεσημέρι της Τρίτης (2/6).

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, άμεσα της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη ξενοδοχειακής μονάδας που βρισκόταν στην περιοχή.

Στη συνέχεια η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού διερευνώνται, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Ζακύνθου.

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